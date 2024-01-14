На Украине заявили о скорой потере Зеленским легитимности

Офис президента Украины понимает близость кризиса, а потому там готовятся к созданию правительства «национального единства». Такое мнение высказал в своем Telegram-канале в субботу, 13 января, депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО Киева по подозрению в государственной измене.

«Банковая (улица в Киеве, где находится офис президента Украины Владимира Зеленского. — Ред.) готовится к созданию правительства «национального единства» перед грядущим экономическим, финансовым и социальным кризисами, а также в связи с риском утраты легитимности в марте», — заявил он.

В марте в стране пройдут президентские выборы, и Дубинский предполагает, что тогда Зеленский утратит свою власть, чего он намерен избежать.

По мнению депутата, администрация в Киеве намерена устранить премьер-министра Дениса Шмыгаля, используя против него протокол Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

Ранее, 11 января, на Шмыгаля составили протокол за незаконное разглашение информации об обличителе коррупции, ему грозит штраф и лишение права занимать определенные должности на один год. В НАПК отметили, что премьер получил информацию о коррупции от работника комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и поручил соответствующим лицам проработать данную информацию.

До этого, 10 января, бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предположил, что любая смена политической верхушки, будь то экс-президент страны Петр Порошенко, главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный или экс-премьер Юлия Тимошенко, в случае проведения выборов и победы на них не смогут вывести страну из кризиса, в котором та оказалась.