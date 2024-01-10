Украину в 2024 году ожидает катастрофа режима президента Владимира Зеленского, однако для украинского народа это будет победой. Об этом 10 января заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Украина. Год катастрофы Зеленского. <...> Украина Зеленского не может существовать без подачек Запада. Кончатся подачки, кончится и эта Украина. <...> Прогноз простой: либо финансирование уменьшится, либо прекратится вовсе», — написал он в своей колонке на платформе «Вести.ру».

По мнению Медведчука, чтобы «убрать Зеленского с шахматной доски», достаточно просто уменьшить финансирование, что «уже и происходит». При этом поражение президента Украины является победой для всего украинского народа, поскольку тот уже давно предал население страны и продает его «оптом и в розницу на пушечное мясо».

Кроме того, сам Зеленский стал «несмешной пародией на диктатора» и испортил отношения с крупным бизнесом, военными и даже националистами. Сам украинский лидер также не нужен и Великобритании с США, которые в свою очередь пытались использовать его против России. Медведчук уточнил, что Украине грозит углубление экономического, политического, социального и военных кризисов, а сокращение финансирования со стороны Запада добьет экономику страны.

«Политический кризис в стране, ведущей серьезные боевые действия, смерти подобен, но Зеленский сделал всё, чтобы он был, и альтернативы, честно говоря, не видно. А значит, за этим последует военный кризис. Серьезная потеря территории и рубежей», — отметил украинский политик.

Однако любая смена политической верхушки, будь то экс-президент страны Петр Порошенко, главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный или экс-премьер Юлия Тимошенко, в случае проведения выборов и победы на них не смогут вывести страну из кризиса, в котором та оказалась.

Ранее в этот день газета The Washimgton Post сообщила, что прекращение финансовой помощи со стороны США будет катастрофой для Украины. Так, неизбежным последствием прекращения поддержки Вашингтона станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях ВСУ и Вооруженных сил России (ВС РФ), которое станет фатальным для Киева.

До этого, 8 января, журнал Focus сообщил, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО. Как указало издание, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве.

Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Кулеба добавил, что, если помощь от европейских государств задержится, минфину Украины придется проявить «мастерство управления».

5 января газета The Telegraph со ссылкой на отрывок из книги британского журналиста Саймона Шустера о Зеленском сообщила, что признаки раскола между Зеленским и Залужным стали проявляться уже к лету 2022 года. Шустер писал, что к этому времени популярность Залужного, которого в народе прозвали железным генералом, возросла, а в администрации президента его начали подозревать в жажде власти.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.