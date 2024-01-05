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В Британии рассказали о признаках конфликта Зеленского и Залужного в 2022 году

Журналист Шустер: признаки конфликта Зеленского и Залужного появились в 2022 году
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Фото: president.gov.ua
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Признаки раскола между украинским президентом Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным стали проявляться уже к лету 2022 года. Об этом написал британский журналист Саймон Шустер в своей книге о Зеленском. Отрывки из нее 5 января опубликовала газета The Telegraph.

Шустер пишет, что к этому времени популярность Залужного, которого в народе прозвали «железным генералом» возросла, а в администрации президента его начали подозревать в жажде власти.

По словам журналиста, в разговоре с главкомом ВСУ тот ясно дал ему понять, что политики и генералы — «неудобные партнеры». Такие отношения работали только тогда, когда украинский лидер старался убедить западных союзников в необходимости предоставить Киеву оружие, указывает Шустер.

«Ему не нужно разбираться в военном деле больше, чем нужно знать о медицине или строительстве мостов», — передает автор книги слова Залужного о Зеленском.

Позже президент страны сформировал собственные военные приоритеты, которые не всегда совпадали с приоритетами военного руководства Украины, отмечает журналист. Это и расширило раскол между Зеленским и Залужным, считает он.

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О расколе между президентом Украины и главкомом ВСУ стали говорить после 1 ноября, когда Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

Зеленский 4 ноября не согласился с мнением главкома. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

28 ноября The Economist сообщил, что конфликт между Зеленским и Залужным спровоцирован провалом контрнаступления. Также издание отмечает, что взаимоотношения президента и главнокомандующего испортились после интервью Залужного The Economist в начале ноября, в котором генерал назвал украинский конфликт тупиковым для Киева.

22 декабря газета IL Fatto Quotidiano писала, что Залужный мог бы обойти нынешнего украинского лидера на выборах. Издание отметило, что любое решение главкома ВСУ раздражает Зеленского, однако отстранить его от командования президент не может, поскольку в таком случае Залужный будет «практически непобедим».

Кроме того, 28 декабря глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Залужный начал открытую войну против президента Украины. По его словам, это говорит о продолжении падения киевского режима.

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