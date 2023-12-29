Французский политик завил о почти открытом противостоянии Залужного и Зеленского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный начал открытую войну против президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) в четверг, 28 декабря.

«Для Зеленского фиаско становится тотальным! Его главнокомандующий армиями Залужный ведет против него открытую, жестокую и публичную войну», — высказался политик.

Как рассказал Филиппо, в ходе пресс-конференции в Киеве главком ВСУ открыто высказывался против украинского лидера, характеризуя контрнаступление как полностью провальное.

«Киевский режим продолжает падать! Франция должна прекратить поддерживать эту бойню: не надо даром приносить в жертву еще 500 тыс. украинцев и губить нас», — подчеркнул Филиппо.

Ранее в тот же день первое выступление Залужного на брифинге с начала спецоперации оценили военные эксперты. Так, доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев заявил, что Залужный не стал приукрашивать ситуацию, так как он понимает, что приходит конец.

Перед этим, 26 декабря, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин предположил, что Зеленский хочет свалить на Залужного ответственность за провал контрнаступления.

В тот же день Залужный опроверг слова Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Глава государства заявил, что генштаб и главком предложили ему мобилизовать 450–500 тыс. человек. Комментируя эти слова, Залужный в эфире телеканала «Рада» заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Мобилизация на Украине происходит на фоне сообщений о растущих разногласиях между Залужным и Зеленским. Так, 22 декабря экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу Залужного. Он предположил, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот.

До этого, 18 декабря, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал, что Залужный может попробовать свергнуть Зеленского.