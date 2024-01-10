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WP заявила о фатальности для Украины прекращения помощи США

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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Прекращение финансовой помощи со стороны США будет катастрофой для Украины. Такое мнение высказал колумнист Макс Бут в своей статье для газеты The Washington Post во вторник, 9 января.

По его мнению, неизбежным последствием прекращения поддержки Вашингтона станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Вооруженных сил России (ВС РФ). Это неравенство станет фатальным для Киева.

Бут приводит слова президента Центра анализа европейской политики Алины Поляковой, которая убеждена, что Украина не пойдет на мирные переговоры, но неизбежно проиграет в конфликте после прекращения финансовой поддержки.

«Последствия прекращения помощи США будут просто катастрофическими. <…> Это будет означать, что США значительно ослабнут в качестве мирового лидера — я думаю, что победа России на Украине — это, откровенно говоря, конец глобального лидерства США», — предположила она.

Аналогичную позицию высказал и бригадный генерал армии США в отставке Марк Арнольд, который, по словам Бута, в ноябре провел три недели на Украине. Он отметил превосходство России по части военной техники. Это ощущается даже при наличии поставок от Запада. Отсутствие этих поставок окончательно разрушит боеспособность ВСУ.

«Российские дроны сейчас доминируют в воздушном пространстве. Эти дроны сыграли решающую роль в выполнении российских миссий глубокого удара и срыве украинских военных движений, эффективно меняя динамику наземных операций», — объяснил Арнольд.

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Ранее, 8 января, журнал Focus сообщил, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО. Как указало издание, представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве.

Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Кулеба добавил, что, если помощь от европейских государств задержится, минфину Украины придется проявить «мастерство управления».

Перед этим, 7 января, глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада, и призвал не преуменьшать значимость этого источника.

До этого, 3 января, бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что Запад не вооружает Украину должным образом.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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