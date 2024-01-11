На Украине составили протокол на премьера за незаконное разглашение информации

На премьера Украины Дениса Шмыгаля составили протокол за незаконное разглашение информации об обличителе коррупции, ему грозит штраф и лишение права занимать определенные должности на один год, сообщается 11 января на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

«Председатель НАПК Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он незаконно разгласил информацию об обличителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей», — сказано в заявлении.

В НАПК отметили, что премьер получил информацию о коррупции от работника комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и поручил соответствующим лицам проработать данную информацию.

«При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указал и главу комиссии, о противоправных действиях которого и сообщалось», — указали в агентстве.

Как уточняется, Шмыгаля пригласили ознакомиться с административным протоколом 10 января, но он не явился и не сообщил о причинах неявки.

Ранее, 27 декабря, НАПК сообщило, что Печерский районный суд Киева признал виновным бывшего главу Верховного суда Украины Всеволода Князева в незаконном получении подарка. Отмечается, что он получил подарок в виде аренды квартиры в одном из районов украинской столицы площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья. Кроме того, судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц, добавили в агентстве.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала специальной военной операции. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.