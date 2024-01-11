Реклама
Прямой эфир
Мир
США покупали российскую нефть выше установленного «потолка цен»
Общество
СК возбудил дело после гибели семи человек в ДТП под Пензой
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице 11 января
Мир
Турция депортировала находившуюся в международном розыске россиянку
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Мир
На Украине составили протокол на премьера за незаконное разглашение информации
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Экономика
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году
Мир
Военный эксперт назвал танки Challenger и ЗРК Patriot самым переоцененным оружием
Мир
Bloomberg указало на разногласия между Киевом и Вашингтоном
Политика
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки
Общество
Госдума приоритетно рассмотрит закон о запрете треш-стримов
Спорт
IIHF временно отстранила хоккейную сборную Израиля от турниров
Экономика
Путин заявил о росте экономики РФ вопреки давлению со стороны Запада
Политика
В ЦИК сообщили об участии в избирательной кампании в РФ 11 человек

На Украине составили протокол на премьера за незаконное разглашение информации

0
Фото: TASS/IMAGO/Thomas Imo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На премьера Украины Дениса Шмыгаля составили протокол за незаконное разглашение информации об обличителе коррупции, ему грозит штраф и лишение права занимать определенные должности на один год, сообщается 11 января на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

«Председатель НАПК Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он незаконно разгласил информацию об обличителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей», — сказано в заявлении.

В НАПК отметили, что премьер получил информацию о коррупции от работника комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и поручил соответствующим лицам проработать данную информацию.

«При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указал и главу комиссии, о противоправных действиях которого и сообщалось», — указали в агентстве.

Как уточняется, Шмыгаля пригласили ознакомиться с административным протоколом 10 января, но он не явился и не сообщил о причинах неявки.

Невосполнимые траты: Зеленского заподозрили в махинациях с гумпомощью
Конгрессмены требуют расследовать, куда ушли выделенные Киеву деньги

Ранее, 27 декабря, НАПК сообщило, что Печерский районный суд Киева признал виновным бывшего главу Верховного суда Украины Всеволода Князева в незаконном получении подарка. Отмечается, что он получил подарок в виде аренды квартиры в одном из районов украинской столицы площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья. Кроме того, судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц, добавили в агентстве.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала специальной военной операции. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024