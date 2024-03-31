В Госдуме указали на запуск процесса узурпации власти на Украине

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что с 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти.

«Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. [Украинский президент Владимир] Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — приводит его слова «РИА Новости».

Шеремет указал на страх Зеленского, который подталкивает лидера киевского режима к тому, чтобы начать торговаться не за будущее растоптанной им страны, а за собственную безопасность.

Ранее, 29 марта, Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, российская сторона будет «готова к диалогу», если у украинского государства получится выйти на границы 2022 года, которые были до начала Россией спецоперации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это отметила, что лидер киевского режима нервничает, поскольку на Украине приближается дата проведения выборов президента.

22 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что единоличное решение Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая.

13 февраля находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая, после чего их нельзя будет продлить. Он указал, что тот сможет продолжать исполнение своих обязанностей лишь в случае наступления периода, предшествующего вступлению в должность нового президента страны, при этом для такого варианта на Украине должны пройти выборы, которые невозможны в условиях военного положения. По его словам, любая не предусмотренная законом пролонгация называется словом «узурпация».

До этого, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дискуссия вокруг президентских выборов на Украине напоминает очередную инсценировку и отражает желание президента Зеленского максимально держаться за власть. Глава МИД РФ отметил, что Киев «всё чаще отбивается от рук», поэтому коллективный Запад ищет внешние сигналы, позволяющие «и Киев поддержать, и делать так, чтобы он был более покладистым».

Изначально выборы на Украине были назначены на 31 марта. При этом в ноябре 2023 года Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов будет не ко времени, а лишь приведет к разобщению в стране.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.