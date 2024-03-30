Президент Украины Владимир Зеленский нервничает, говоря о возможных переговорах с Москвой без учета границ 1991 года, так как «у него выборы на носу». Об этом 30 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?» — цитирует дипломата «РИА Новости».

29 марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, российская сторона будет «готова к диалогу», если у украинского государства получится выйти на границы 2022 года, которые были до начала Россией спецоперации.

После этого спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что киевский режим способен лишь на различные вариации Минских соглашений, условия которых Киев и ранее не выполнял. Он выразил уверенность, что Украина скоро попросит мира, но ее условия вряд ли устроят Россию.

В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией. По его словам, дискуссии могут проходить в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, согласно правилам, одобренным участниками.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данное заявление противоречит запрету Зеленского вести эти переговоры.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако Киев их отменил из-за военного положения в стране.

Их проведение реально: если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.