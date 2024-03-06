ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, сообщило 6 марта Минобороны России.
Согласно данным военного ведомства, в ангаре проходила подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как отмечается, удар был нанесен в 11:40 мск.
«Цель удара достигнута. Объект поражен», — сказано в сообщении министерства.
Ранее в этот день СМИ сообщали о взрыве и сиренах в Одессе в то время, когда там находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.