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ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, сообщило 6 марта Минобороны России.

Согласно данным военного ведомства, в ангаре проходила подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отмечается, удар был нанесен в 11:40 мск.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», — сказано в сообщении министерства.

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Ранее в этот день СМИ сообщали о взрыве и сиренах в Одессе в то время, когда там находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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