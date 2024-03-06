Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

В Одессе прогремел взрыв, сообщило 6 марта украинское издание «Страна.ua».

«О взрыве в Одессе сообщают местные паблики», — говорится в Telegram-канале издания.

Как отметили журналисты, в тот момент в городе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский, кортеж которого видели очевидцы. Визит украинского лидера в Одессу в Киеве официально не подтверждали, однако позже о нем сообщили греческие СМИ. По их информации, целью поездки была встреча с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Ранее, в ночь на 6 марта, украинские СМИ сообщали о четырех взрывах в Одессе. Позже сообщалось о повреждении ряда объектов инфраструктуры в Одесской, Сумской и Хмельницкой областях Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.