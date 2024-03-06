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На Украине сообщили о взрывах в Одессе

«Общественное»: в Одессе прозвучали взрывы
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Фото: РИА Новости
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В Одессе прогремели взрывы, сообщает в ночь на 6 марта украинский телеканал «Общественное».

Корреспонденты телеканала в период с 23:16 по 23:51 (6 марта с 0:16 по 0:51 мск) сообщили как минимум о четырех инцидентах.

«В Одессе слышен звук взрыва», ― сказано в Telegram-канале «Общественного». Подробности не приводятся.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области сохранялась воздушная тревога с 23:33 по 02:05 мск. Сейчас она отменена.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

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О взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги сообщалось также в ночь на 5 марта.

Накануне в ряде регионов Украины прозвучали предупреждения о воздушной угрозе. Тогда сообщалось о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск). Подробности происходящего не приводились.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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