СМИ сообщили о повреждениях инфраструктуры в трех регионах Украины
Несколько объектов инфраструктуры в Сумской, Хмельницкой и Одесской областях Украины получили повреждения. Об этом 6 марта пишет «РБК-Украина».
В Сумах дрон попал в объект критической инфраструктуры, сообщило издание.
В Хмельницкой области администрация также сообщила о повреждении инфраструктурного объекта, в результате которого было приостановлено энергоснабжение в нескольких населенных пунктах.
Глава администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что пострадали рекреационный объект и газопровод. Кроме того, в столице региона объявлена воздушная тревога.
В Минобороны РФ информацию об этих взрывах не комментировали.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Журналисты в период с 23:16 по 23:51 (6 марта с 0:16 по 0:51 мск) сообщили как минимум о четырех инцидентах.
Накануне в ряде регионов Украины прозвучали предупреждения о воздушной угрозе. Тогда сообщалось о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск). Подробности происходящего не приводились.