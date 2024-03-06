Частный дом загорелся под Белгородом после прямого попадания снаряда ВСУ

Поселок Красное Шебекинского округа находится под украинским обстрелом, частный дом загорелся в результате прямого попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 6 марта в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате инцидента пострадавших нет.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Есть прямое попадание в частный дом, в результате чего он загорелся», — написал глава региона.

Гладков добавил, что к ликвидации последствий службы приступят после окончания обстрела.

Ранее в этот день Вячеслав Гладков сообщал об уничтожении беспилотника ВСУ близ села Ближнее в Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

До этого, 5 марта, Гладков сообщал, что украинская армия атаковала грузовик с мирными жителями в селе Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Помимо этого, в селе Новопетровка с украинского дрона на легковой автомобиль было сброшено взрывное устройство, обошлось также без пострадавших.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.