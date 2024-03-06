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Система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник недалеко от села Ближнее в Белгородском районе. Об этом 6 марта сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Губернатор рекомендовал местным жителям укрыться в помещениях без окон или пройти в укрытие.

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Накануне Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали грузовик с мирными жителями в селе Новая Таволжанка. Уточнялось, что пострадавших при атаке нет. Помимо этого, в селе Новопетровка с украинского дрона на легковой автомобиль было сброшено взрывное устройство, обошлось также без пострадавших.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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