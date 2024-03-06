В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил 6 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — рекомендовал он жителям в своем Telegram-канале.

Накануне губернатор Белгородской области сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали грузовик с мирными жителями в селе Новая Таволжанка, в результате никто не пострадал. Кроме того, в селе Новопетровка с украинского беспилотника на легковой автомобиль было сброшено взрывное устройство, обошлось также без пострадавших.

Последний раз сирена ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе была запущена 3 марта.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.