Дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали грузовик в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом 5 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в автомобиле ехали мирные жители.

«В результате взрыва никто не пострадал, машину посекло осколками», — пояснил он в своем Telegram-канале.

До этого Гладков также сообщал, что в селе Новопетровка с украинского беспилотника на легковой автомобиль было сброшено взрывное устройство. В результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит системой противовоздушной обороны между селами Косилово и Ивановская Лисица в Грайворонском городском округе Белгородской области.

Ранее в этот день глава региона сообщал о взрыве на объекте инфраструктуры в Губкинском городском округе. После взрыва начался пожар. Позже в региональном МЧС уточнили, что в результате инцидента поврежден один резервуар на инфраструктурном объекте.

В ночь на 5 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом три беспилотника ВСУ. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.