В Белгородской области произошел взрыв на объекте инфраструктуры
В Губкинском городском округе Белгородской области после взрыва на объекте инфраструктуры произошел пожар. Об этом 5 марта сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
В настоящее время на месте работают оперативные и аварийные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В ночь на 5 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
До этого, 19 февраля, Гладков рассказал, что дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка в Белгородской области. В результате атаки обошлось без пострадавших.