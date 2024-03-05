МЧС сообщило о повреждении резервуара в результате ЧП в Белгородской области
Предварительно, поврежден один резервуар в результате инцидента на объекте инфраструктуры в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом 5 марта сообщило МЧС по региону в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно», — уточняется в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели. Пострадавших нет.
Среди прочего в МЧС сообщили об отмене сигнала ракетной опасности в Губкинском городском округе, запущенного ранее в этот день.
О взрыве на объекте инфраструктуры в Губкинском городском округе ранее в этот день сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.