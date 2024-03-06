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В ГД внесли законопроект по снятию наказания для контрактников СВО

В ГД внесли законопроект об освобождении от наказания для контрактников СВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Группа депутатов и сенаторов внесла в среду, 6 марта, на рассмотрение Государственной думы законопроект о закреплении в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции (СВО).

Как напомнил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в 2023 году был принят закон об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО.

Там говорилось о том, что совершившим уголовное преступление гражданам предоставляется возможность заключить контракт с Вооруженными силами (ВС) России для участия в СВО, при это были даны гарантии. Однако документ носил временный характер.

«Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — добавил депутат.

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В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что осужденные, участвующие в СВО, искупают вину «кровью на поле боя». Он напомнил, что для помилования существует специальная процедура, требующая принятия соответствующих решений на разных уровнях, вплоть до президента.

В том же месяце правительство РФ утвердило особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Согласно новым правилам, заключенные будут регистрироваться посредством военкоматов, расположенных по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту. Действие закона распространяется на лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, имеющих судимость, кроме судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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