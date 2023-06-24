Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту. Соответствующий документ опубликован в субботу, 24 июня, на портале правовой информации.

«Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации <…>, заключивших (заключающих) контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ», — говорится в документе.

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