Более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с МО РФ

В Минобороны России 22 июня сообщили, что в рамках реализации приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством.

«Это морпехи, десантники и еще одна категория военнослужащих. Это патриоты России. Я считаю, что Россия, армия и народ едины. Добровольцы — это и есть народ», — заявил командир добровольческой бригады с позывным Морпех.

Отмечается, что подписанные контракты определяют правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне спецоперации, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.

«Подписание данного контракта с Минобороны теперь гарантирует нам такие же льготы и преимущества участников специальной военной операции, как и всем военнослужащим. В праве ли мы были такое требовать от государства? Нет, потому что мы добровольцы. Но государство само пошло нам навстречу и дало нам такие льготы, которые после подписания контракта распространяются и на нас», — рассказал командир добровольческого подразделения с позывным Турок.

Командиры еще четырех добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи в районах проведения спецоперации, подписали контракты с представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.

«Нет высшей чести, чем мундир русского солдата и офицера, в этом вся суть добровольческого движения. Сегодняшнее подписание контракта с Минобороны только лишь подчеркивает, что эта мотивация двухсторонняя. И Родина ценит, и мы стремимся принести максимум пользы для Родины», — отметил командир добровольческой бригады с позывным Патриот.

Ранее, 10 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, который определит порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, даст им необходимый правовой статус для установленных государством мер социальной защиты и поддержки. Контракты должны быть подписаны до 1 июля текущего года.

Между тем 12 июня Минобороны и добровольческий отряд «Ахмат» подписали первый такой контракт. Свои подписи на документе поставили заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса состоялось 13 июня. По словам представителя ведомства генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, три бригады и четыре отряда подписали контракты на выполнение боевых задач.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.