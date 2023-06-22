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Более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с МО РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Минобороны России 22 июня сообщили, что в рамках реализации приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством.

«Это морпехи, десантники и еще одна категория военнослужащих. Это патриоты России. Я считаю, что Россия, армия и народ едины. Добровольцы — это и есть народ», — заявил командир добровольческой бригады с позывным Морпех.

Отмечается, что подписанные контракты определяют правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне спецоперации, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.

«Подписание данного контракта с Минобороны теперь гарантирует нам такие же льготы и преимущества участников специальной военной операции, как и всем военнослужащим. В праве ли мы были такое требовать от государства? Нет, потому что мы добровольцы. Но государство само пошло нам навстречу и дало нам такие льготы, которые после подписания контракта распространяются и на нас», — рассказал командир добровольческого подразделения с позывным Турок.

Командиры еще четырех добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи в районах проведения спецоперации, подписали контракты с представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.

«Нет высшей чести, чем мундир русского солдата и офицера, в этом вся суть добровольческого движения. Сегодняшнее подписание контракта с Минобороны только лишь подчеркивает, что эта мотивация двухсторонняя. И Родина ценит, и мы стремимся принести максимум пользы для Родины», — отметил командир добровольческой бригады с позывным Патриот.

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Ранее, 10 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, который определит порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, даст им необходимый правовой статус для установленных государством мер социальной защиты и поддержки. Контракты должны быть подписаны до 1 июля текущего года.

Между тем 12 июня Минобороны и добровольческий отряд «Ахмат» подписали первый такой контракт. Свои подписи на документе поставили заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса состоялось 13 июня. По словам представителя ведомства генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, три бригады и четыре отряда подписали контракты на выполнение боевых задач.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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