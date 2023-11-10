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Песков высказался о помилованных за участие в СВО осужденных

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Осужденные, участвующие в СВО, искупают вину «кровью на поле боя». Об этом 10 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал вопрос журналистов о сообщениях СМИ на тему помилования Владислава Канюса, который был осужден за убийство в 2020 году в Кузбассе 23-летней студентки Веры Пехтелевой.

Песков напомнил, что для помилования существует специальная процедура, требующая принятия соответствующих решений на разных уровнях, вплоть до президента.

«Есть второй путь, это когда они — осужденные, в том числе и по тяжким статьям, — искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Вот всё, что я могу сказать по этому случаю», — отметил официальный представитель Кремля.

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Ранее, 3 ноября, правительство РФ утвердило особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Согласно новым правилам, заключенные будут регистрироваться посредством военкоматов, расположенных по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту. Действие закона распространяется на лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, имеющих судимость, кроме судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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