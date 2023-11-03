Правительство ввело особый порядок воинского учета для заключенных

Правительство РФ утвердило особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Соответствующий документ опубликован 3 ноября на портале правовой информации.

Согласно новым правилам, заключенные будут регистрироваться на воинский учет посредством военкоматов, расположенных по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО.

Отмечается, что для этого отбывающим наказание не нужно будет проходить медицинское освидетельствование, обследование и психологический отбор. Более того, заключенным не нужно находиться в присутствии военной комиссии, чтобы встать на учет.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил к 2024 году сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. Отмечается, что этот государственный информационный ресурс будет сформирован в отношении граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе.