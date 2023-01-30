Снизить преступность: бывшим заключенным помогут вернуться к обычной жизни

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении проект базового закона «О пробации в РФ», который предполагает введение в России института социальной адаптации осужденных. Документ предусматривает возможность адаптации и реабилитации людей, освободившихся из заключения или приговоренных к принудительным работам. Подробности о том, как бывших заключенных планируют возвращать к обычной жизни, выясняли «Известия».

Навстречу каждому

Как пояснил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, закон «О пробации в РФ» затрагивает помощь бывшим заключенным в трудоустройстве, медицинском обеспечении, получении образования, восстановлении связей с родственниками, документов и прав на имущество. Пробация будет учитывать индивидуальные особенности, обстоятельства и потребности осужденных.

Закон позволит создавать в стране специальные центры пробации для тех, кому понадобится постпенитенциарная помощь (в том числе места временного пребывания). Такие центры смогут создавать некоммерческие, религиозные организации и общественные объединения. Правила организации деятельности центров установит Минюст РФ.

Снизить преступность Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Также предусматривается создание единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация. Это будет государственная информационная система, содержащая данные о видах, сроках, программе, результатах реализации мероприятий пробации, а также об оказанных мерах социальной помощи и отказах от применения пробации. Оператором реестра будет Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН).

Основные нововведения закона вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом нормы, связанные с введением в РФ постпенитенциарной пробации, заработают с 1 января 2025 года.

Мировая практика

Институт пробации существует во многих развитых странах. Он регулирует вопросы обеспечения общественной безопасности от неправомерных действий людей, освободившихся из мест лишения свободы, рассказывает «Известиям» адвокат, управляющий партнер Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края Екатерина Антонова.

В ряде стран утвержден порядок ресоциализации таких людей и их трудоустройство, оговаривается влияние криминогенных факторов, а государство в лице уполномоченных органов контролирует бывших заключенных и поддерживает их. В России же институт пробации пока отсутствует — хотя формально в законе есть оговорки о возможной помощи освободившимся из МЛС. Они закреплены в главе 22 УИК РФ.

Снизить преступность Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— У нас предусмотрены как государственные, так и негосударственные меры поддержки для осужденных после отбытия наказания, — рассказывает адвокат Геннадий Нефедовский. — В первую очередь это получение выплат на одежду, жилье, еду, которые выдаются администрацией региона, куда вернулся осужденный. В каждом субъекте установлен свой уровень выплат.

Кроме того, во многих городах открыты волонтерские центры помощи в адаптации отбывших наказание — но они обычно работают только в крупных населенных пунктах.

Однако, отмечает адвокат, механизмы поддержки не работают в полном объеме из-за нехватки финансирования и специалистов, забюрократизированности процесса и негативном отношении общества к бывшим заключенным. По последней причине многие из них не могут найти работу и заработать на жизнь.

Брошенные на свободе

На деле выходит так: получив скромную выплату на дорогу до дома (которой порой не хватает даже на билет), освободившийся человек оказывается предоставлен сам себе, говорит адвокат Екатерина Антонова.

— По закону, у него есть права на жилье и трудоустройство. Но в реальности нужно сильно потрудиться, чтобы заслужить такие блага, — объясняет Антонова. — Субсидии государством не предоставляются даже для таких элементарных вещей, как получение необходимых документов и первичное снятие жилья, если человек им не обеспечен.

Практика показывает, что механизм помощи освобожденным в РФ фактически не работает, отмечает собеседница «Известий». Освобожденный от наказания человек нужен только своим близким, родственникам. А если срок лишения свободы был длительным и за время отбытия наказания у освобожденного пропали социальные связи с семьей, либо их уже нет в живых, ему попросту некуда идти.

Снизить преступность Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Для социальной адаптации человеку нужна помощь, чтобы он чувствовал себя хоть частично защищенным государством, — считает адвокат. — Люди, лишенные свободы на длительный срок, были «законсервированы» в ограниченном пространстве, они не могли пользоваться гаджетами и не видели, как бурно развивается мир. Выйдя на свободу, они попадают в совершенно новое общество и чувствуют себя брошенными на произвол судьбы.

Отсутствие помощи в социальной адаптации приводит к рецидиву преступлений. Человек вынужден совершать новые преступления, чтобы себя прокормить, поскольку после освобождения и при отсутствии поддержки он становится изгоем общества, заключает юрист.

Начать с колонии

Как отмечают эксперты «Известий», у пенитенциарной системы есть две задачи: изолировать человека на время отбытия наказания и помочь ему исправиться. И это невозможно без ресоциализации: очень важно, чтобы после выхода на свободу осужденный смог вернуться к обычной жизни, а не обратно в колонию.

По мнению председателя экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антона Цветкова, подготовкой человека к возвращению в общество нужно заниматься еще в исправительном учреждении — например, за год до освобождения. За это время можно восстановить документы, если они утеряны, подобрать работу, понять, что нужно ему для начала новой жизни.

Снизить преступность Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Можно успеть оказать юридическую помощь: она понадобится в случае, если человека, попавшего в колонию, необоснованно лишили жилья, — поясняет Цветков. — Кроме того, в колониях с осужденными могли бы работать члены ОНК, психологи и священники, работающие при исправительных учреждениях.

В свою очередь, адвокат Екатерина Антонова считает, что в вопросе пробации нужен комплексный подход в едином упрощенном формате — к примеру, путем обращения человека в МФЦ. Причем, как вариант, учреждение, в котором он отбывал наказание, должно самостоятельно обеспечить и подготовить все необходимые данные для последующей социальной адаптации бывшего осужденного.

Привлечь осужденных

По мнению Антона Цветкова, работу по пробации заключенных можно было бы вести во взаимодействии с уполномоченными по правам человека. При этом могут быть задействованы профильные НКО, которые находятся под контролем этих уполномоченных.

— В такие центры нужно привлекать работать бывших заключенных, — считает собеседник «Известий». — Без них очень сложно сделать это хорошо. Во-первых, так мы создадим для них рабочие места и дадим шанс найти «свое место» в обществе, во-вторых, они лучше всех понимают осужденных и знают, как с ними общаться, — отметил он.

Финансовую помощь бывшим заключенным в рамках пробации, по мнению эксперта, можно было бы частично выделять в качестве материальной поддержки (например, на 2–3 месяца аренды жилья при его отсутствии), а другую часть — в формате беспроцентного займа.

Снизить преступность Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

— Вот представьте, вышел человек из колонии, денег нет, одежды нет, жилья нет, смартфона нет — как ему жить и устроиться на работу? — говорит Цветков. — На что снять квартиру, если требуют внести плату за первый и последний месяцы?

Однако, как отмечает эксперт, кто-то обязательно должен контролировать, как расходуются эти средства, — что они идут, к примеру, не на алкоголь и наркотики, а на покупку необходимых вещей. Также вариантом поддержки могли бы стать специальные ваучеры в недорогие магазины, при помощи которых там можно было бы получить одежду. При этом вещи не должны стоить дороже, чем в других местах или на рынках.

— Как меры поддержки будут реализованы на практике, сказать сложно. Это можно будет оценить спустя какое-то время, посмотрев, как будет работать новый для России механизм, какое у него будет финансирование, сколько специалистов будет привлечено для выполнения этой тяжелой, но очень важной работы для отдельной социальной категории, — резюмирует адвокат и кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

Треть среди бездомных

По наблюдениям директора приюта «Теплый прием» Ильи Кускова, бывших заключенных среди бездомных людей — примерно треть или больше. Многим оказалось негде жить, кто-то испортил отношения с родственниками или не захотел возвращаться домой — в маленький город или село, где нет работы. И они решили остаться в Москве, но не смогли найти работу из-за справки о судимости.

— Очень часто работодателей настораживает эта справка или просто внешний вид человека. Конечно, ему нужно какое-то время, чтобы переодеться, привести себя в порядок — и важно содействие в поиске работы, чтобы заработать стартовый капитал на аренду. Хорошо, если у этих людей появится такая возможность, — говорит Кусков.

У людей, оказавшихся на улице, есть два пути: или им придется выживать там «законным» путем (хорошо, если в городе есть приют или другая волонтерская организация) либо снова совершать преступления. Обычно это бывает грабеж или кража.

Снизить преступность Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В приютах людям помогают восстановить документы и найти работу. Когда человек успешно проходит собеседование, трудоустраивается, зарабатывает на аренду жилья, он уходит. Таких, по словам Кускова, в «Теплом приеме» около половины.