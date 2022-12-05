Каждому по труду: насколько эффективна система социального контракта

В настоящее время программы социального контракта охватывают небольшой процент малоимущих граждан. Специалисты отмечают, что россияне почти не знают о такой мере господдержки, поэтому многие нуждающиеся просто не имеют представления о том, что такое соцконтракт и как его заключить. Счетная палата по поручению президента России проверит эффективность общественного договора. Эксперты полагают, что одним из перспективных направлений такой поддержки являются подготовка и трудоустройство участников на рабочие места с гибкой дистанционной занятостью. Подробности — в материале «Известий».

Преодолеть порог бедности

Счетная палата РФ по поручению президента РФ Владимира Путина проверит работу Минтруда. Аналитики выяснят, насколько результативной была господдержка в 2021– 2022 годах. «Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса, — заявил глава государства. — Пускай небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов». Президент попросил разобраться, насколько эффективно идет борьба с бедностью с помощью данного инструмента, рассказали «Известиям» в Счетной палате. Кроме Минтруда, орган проанализирует работу правительств Удмуртской республики, Саратовской и Ивановской областей. Завершить оценку планируется в начале весны будущего года.

Каждому по труду_3 Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Социальный контракт — одна из важнейших мер поддержки граждан, — объяснил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин. — Пожалуй, это единственное средство, способное вывести семью из бедности так, что в дальнейшем она не будет нуждаться в постоянной финансовой помощи со стороны государства. К сожалению, пока этой мерой охвачен лишь небольшой процент малоимущих граждан: в 2019 году — 1,9%, в 2020 году — 5,1%, в 2021 году — 6%.

Проверка поможет выявить основные проблемы и барьеры, которые связаны с реализацией поддержки.

Справка «Известий» Социальный контракт — это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. По этому соглашению государство обязуется оказать помощь, в том числе денежную выплату, обеспечение необходимыми товарами, а получатели берут на себя определенные обязательства. Например, пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело. К такому контракту прилагается программа социальной адаптации. Она предусматривает мероприятия по поиску работы. При заключении контракта гражданин получает 12 796 рублей, после трудоустройства в течение трех месяцев ему гарантирована та же выплата. На обучение по направлению Центра занятости участник программы получает 6 398 рублей, но не более, чем на протяжении трех месяцев).

— Главной причиной недостаточной эффективности нынешних соцконтрактов является отсутствие должной системы контроля со стороны Минтруда, — сказал «Известиям» экс-министр труда РФ Сергей Калашников. — В большинстве регионов (есть исключения: Брянская и Тверская области) не реализуется требование сопровождения контракта в течении трех лет , не исполняются методические требования Минтруда, не проводятся исследования семей, а в службах соцзащиты не хватает подготовленных специалистов. Под видом соцконтрактов зачастую просто одноразово выдаются деньги или что-то покупается.

Таким образом, деньги на обучение специалистов распределяются не очень эффективно, да и само обучение пока не организовано в должной мере, продолжает Сергей Калашников

— Однако эту ситуацию можно исправить новыми методичками Минтруда, которые сейчас очень несовершенны, а также усиленным федеральным контролем, — считает собеседник.

По данным Росстата, в России в этом году численность населения с доходами ниже черты бедности составила около 21 млн человек, или 14,3% жителей страны. За весь прошлый год соцконтрактами были охвачены всего 981,2 тыс. граждан, заключено 281,8 тыс. соглашений. По итогам года доходы получателей контракта в среднем выросли в 1,6 раза.

Данные разнятся

Деятельность регионов по предоставлению поддержки координирует Министерство труда. В 2023 году на соцконтракты выделят порядка 35 млрд рублей. С января по сентябрь ведомство отчиталось о заключении более 216 тыс. соглашений (охвачены 664,9 тыс. человек), а к 1 января планируют выйти на цифру в 282 тыс. контрактов (980 тыс. человек).

Есть спрос и на поддержку личного подсобного хозяйства, в текущем году размер выплат составил 100 тыс. рублей (предполагается увеличить до 200 тыс.). На развитие личного дела уходит до 250 тыс. рублей (в 2023 году — до 350 тыс.). Общее число контрактов, по информации Минтруда, на 1 января 2022 года составило 250 тыс.

— То есть каждый контракт позволял улучшить материальное положение более трех человек, — разъяснил экс-замминистра здравоохранения и социального развития РФ, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. — Министерство также отчитывалось о том, что в половине случаев соцконтракт позволял получить устойчивый выход из бедности.

Впрочем, анализ Общероссийского народного фронта (ОНФ) показал другие цифры. По данным аудита, социальными контрактами было охвачено 5,5% малоимущих, и только у 22,5% из них получилось преодолеть порог бедности, 30% достигли его, а у 47,5% положение не изменилось. Иными словами, 80% участников мониторинга так и остались «за чертой».

По словам Александра Сафонова, социальный контракт не способен изменить положение бедных семей, если после обучения не появляется, например, работа, или если после выданных денег на ведение подсобного хозяйства не удается сделать этот вид бизнеса устойчивым.

— Аналогичные примеры уже были в практике региональных служб занятости, когда для открытия своего дела (фермерского хозяйства) безработному сразу перечислялась вся годовая сумма пособия по безработице, — рассказал эксперт. — Но год проходил, деньги тратились на повседневные нужды, а бизнес так и не возникал. По этой причине соцконтракт иногда просто подменяет единовременные пособия по бедности. Не надо забывать, что бизнесом заниматься могут не все.

В пресс-службе Счетной палаты пообещали «Известиям», что дополнительные комментарии по ситуации с соцконтрактами будут предоставлены после исследования и подведения его итогов на коллегии в 2023 году. В пресс-службе Минтруда изданию сообщили, что взаимодействуют со Счетной палатой, однако не объяснили, почему меру помощи удается распространять не столь эффективно.

Выход на самообеспечение

Добиться поддержки от государства может не любой малоимущий человек, необходимо выполнить ряд условий. Чаще всего получателями соцконтрактов становятся многодетные семьи , рассказала старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Елена Цацура.

— Результатом помощи обычно становится временное улучшение материального положения. Устойчивого эффекта после завершения срока контракта нет, — говорит Елена Цацура. — Есть сложности с выполнением условий по трудоустройству. Некоторым, например, сложно сочетать работу с уходом за несколькими детьми. С обратной стороны тоже есть проблемы — отсутствие рабочих мест или крайне низкая заработная плата, которая не позволит семье выйти из бедности. Одним из перспективных направлений может стать подготовка и трудоустройство на работу с гибкой дистанционной занятостью.

Справка «Известий» Средства в рамках соцконтракта можно потратить на профессиональное обучение или дополнительное профобразование, на поиск работы и открытие собственного бизнеса. Кроме того, нуждающиеся семьи могут использовать средства на преодоление трудной жизненной ситуации: покупку товаров первой необходимости и школьных принадлежностей, обуви и одежды, вещей для личного подсобного хозяйства, а также на лечение. Размер выплаты зависит от условий, установленных в конкретном регионе.

Уже около двух лет финансирование системы социального контракта в регионах идет с участием федерального бюджета (раньше были задействованы только средства субъектов) . Число участников программы в регионах очень незначительное, направления адаптации скорее повторяют сценарий государственной социальной помощи (ГСП), но не помогают выходу семьи на самообеспечение. На это обращает внимание ведущий аналитик центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ Лидия Прокофьева.

Каждому по труду_5 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Доля участников программы — менее 10% от всех получателей ГСП , — говорит эксперт. — Кроме того, проблема свободных рабочих мест различается по областям и населенным пунктам. От сотрудников органов соцзащиты требуются специальное образование и квалификация, а сейчас в регионах, наоборот, происходит сокращение штатов в этой сфере, урезание финансирования.

Другая проблема — в непопулярности меры, о ней в принципе мало кто знает, подчеркивает HR-директор аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Попова. Важно, чтобы государство и социальные работники начали оповещать граждан о наличии такого механизма, отмечает она. По ее мнению, распределение господдержки требует большей прозрачности, поскольку часть соцконтрактов предоставляется совсем не целевой аудитории.

Система социальных контрактов в России существует с 2013 года, однако популярность она приобрела только в 2020 году, когда в рамках пилотного проекта в 21 регионе страны был введен механизм федерального софинансирования контрактов. С 2021 года программа распространилась на все субъекты страны, на ее реализацию в прошлом году из федерального бюджета было выделено 22,1 млрд рублей, в текущем году — уже 26,3 млрд рублей, а в следующем финансирование увеличится до 35 млрд рублей. С ростом расходов должен усилиться и контроль.

— Счетная палата уже проводила аудит эффективности социальных контрактов в нескольких российских регионах. Как правило, польза помощи снижается потому, что органы формально подходят к оценке уровня нуждаемости заявителей , — говорит старший партнер группы «Деловой профиль» Ксения Архипова. — Нынешние критерии учитывают только имущество, находящееся в собственности заявителей и членов их семей, подлежащее госрегистрации (квартиры, машины и пр.).

При этом выездная проверка часто не подтверждала, что участник программы находится в трудной жизненной ситуации , отметила Архипова.

Каждому по труду_6 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Больше всего перспектив у социальных контрактов, которые позволяют нуждающимся открывать свое дело, — считает собеседница издания. — Однако существующая оценка эффективности не учитывает средне- и долгосрочное развитие бизнеса. Контракт для предпринимателей заключается на срок до 12 месяцев, в то время как развитие и становление своего дела требуют большего времени. Ощутимые доходы предприниматель может начать получать только на второй–третий год, при этом условия социального контракта уже будут не выполнены, и от заявителя потребуется вернуть полученную помощь.

В контрактах для ИП тоже встречаются нарушения. Например, заявители заключают соглашение для получения средств и инвестируют в уже действующий бизнес. Или создают фирму, показывают небольшую выручку, а после окончания срока контракта деятельность уже не ведется. Учитывая, что с 2022 года сумма, выплачиваемая по соцконтракту, увеличена до 350 тыс. рублей, таких случаев становится всё больше , замечают специалисты.