В уведомительном порядке: гражданам сообщат о полагающихся льготах

Граждан могут начать автоматически информировать о полагающихся им выплатах в случае, если для их оформления требуется подать заявление . Тех, кто нуждается в помощи от государства, планируется выявлять автоматически — с помощью Единой государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство России. Документ уже одобрили члены профильного комитета, рассмотреть его в первом чтении депутаты должны до конца месяца. Подробнее о новом механизме — в материале «Известий» .

Один первоисточник

Проект документа подготовили в Минтруде. В соответствии с ним в России предлагается создать механизм, с помощью которого информацию о гражданах, которые в силу сложившейся жизненной ситуации могут нуждаться в социальной поддержке, предлагается выявлять автоматически . После этого гражданин получит уведомление о том, что ему доступны те или иные меры соцподдержки.

«Первоисточником» информации при принятии таких решений должна стать Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). На базе имеющихся в ней данных предлагается в автоматическом порядке выявлять граждан, которые могут претендовать на получение тех или иных мер поддержки из-за невысокого уровня дохода.

Предложенный правительством законопроект предполагает внесение изменений в ст. 5.9 и 6.2 федерального закона «О государственной социальной помощи», определяющие порядок информирования граждан о мерах социальной защиты и порядок работы единой государственной информационной системы соответственно.

В уведомительном порядке Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Внедрение новых норм позволит сократить сроки предоставления мер социальной поддержки и повысить эффективность управленческих решений благодаря данным об изменении жизненной ситуации граждан после получения мер социальной поддержки , рассчитывают в Минтруде.

— Данный проект позволит создать такую модель работы с данными, когда органам социальной защиты можно будет не делать веерные запросы во все органы власти, которые обладают какими-либо данными о застрахованном лице, а эти данные получать непосредственно из первоисточника, — отметил присутствовавший на заседании заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

В настоящий момент в стране уже действует механизм оповещения граждан об отдельных социальных выплатах — в том числе уведомления о материнском капитале приходят через СМС-сообщения, увидеть информацию о полагающихся выплатах также можно на сайте госуслуг, напомнила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов депутат Екатерина Стенякина. При этом многие, по ее словам, оценивают такую возможность положительно.

— К сожалению, люди, получающие те или иные пособия, выплаты от государства, это люди малообеспеченные или попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. У такой категории граждан не всегда есть возможность самостоятельно узнать о том, на какую помощь от государства они могут рассчитывать. Поэтому механизмы информирования — это чрезвычайно необходимая процедура, — отметила она в разговоре с «Известиями».

В уведомительном порядке Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Документ был разработан после поручения премьер-министра Михаила Мишустина о формировании единого реестра граждан, которые нуждаются в социальной поддержке . В его основу лег реализованный ведомством пилотный проект по сопоставлению данных о средней обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов.

Предложенные поправки были рассмотрены на заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в конце недели и в ближайшее время должны быть рассмотрены Госдумой в первом чтении.

Событийный подход

Работа над новым механизмом ведется одновременно с внедрением беззаявительного порядка для начисления отдельных социальных выплат, работу над которым в Минтруде начали ранее. В ведомстве рассчитывают, что внедрение адресных уведомлений позволит помочь гражданам, которые часто бывают не осведомлены о доступных в их ситуации выплатах, для оформления которых необходимо заявление.

В уведомительном порядке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

При этом в законопроекте следует дать четкое определение понятию «проактивное информирование», которое легло в основу предложенных поправок , полагают в комитете.

— Люди должны отчетливо понимать, что это такое, как этим можно воспользоваться. «Проактивное информирование» должно производиться по согласию гражданина. Ведь если он даст такое согласие, то ЕИССО будет собирать его данные из разных информационных систем, — обратила внимание Екатерина Стенякина. — В общем-то термин «проактивное информирование» не нов для нашего общества. Хотим закрепить его в законе.

Ожидается, что уточнение появится в документе ко второму чтению .

— Режим проактивности подразумевает, что сохраняется режим заявительности для отдельных мер поддержки, но не все люди знают о том, что им это положено. (…) Таким людям мы будем направлять извещение, но он будет должен подать в отношении этих мер заявление о том, что он хочет это право реализовать, — пояснил Андрей Пудов.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были приняты в Госдуме в первом чтении в декабре прошлого года .

Ранее в Минтруде также разработали перечень жизненных событий, в связи с наступлением которых гражданам положены различные меры соцподдержки . Документ был утвержден в ноябре прошлого года. О конкретных мерах поддержки, доступных в том или ином случае, гражданам в будущем должны будут сообщать автоматически.

В уведомительном порядке Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В перечень в том числе вошли рождение ребенка, создание молодой семьи, установление инвалидности, установление опеки, достижение пенсионного возраста, получение статуса ветерана и другие. Приказ вступил в силу с января этого года, при этом в отношении части пунктов списка он начнет действовать позднее — в январе 2023 и 2024 года соответственно.

Сейчас получить уведомление о полагающихся льготах можно после рождения ребенка, установления инвалидности, достижения пенсионного возраста либо достижения определенного возраста ребенком, а также при беременности. Для этого гражданин должен дать согласие на получение уведомлений в личном кабинете, сообщила в середине января первый замминистра труда Ольга Баталина.

Субъектное право

Актуальным считает введение такого информирования заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС , доктор экономических наук Александр Щербаков.

— Многие люди, которые нуждаются в социальной помощи от государства, просто не знают, в каком виде они могут получить такую помощь, им это всё неизвестно. Поэтому если до них удастся как-то донести эту информацию, это будет очень полезно и для общества в целом, и для этих людей, — отметил он в разговоре с «Известиями».

При этом и у Пенсионного фонда, и у других государственных структур к настоящему времени скопилось достаточно информации, которую можно было бы использовать для того, чтобы эффективно определять тех, кто нуждается в поддержке .

— Другое дело, что это потребует определенных усилий — создания различных программ, различных связей между государственными органами различного типа и уровня. Но в общем-то это представляется вполне реальным, — заключает он.

В уведомительном порядке Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко

Переход к проактивному оказанию социальных услуг в том числе позволил бы решить проблему с качественным информированием граждан, которые в трудной жизненной ситуации не всегда имеют возможность самостоятельно разобраться в доступных им мерах поддержки , а также может повысить качество социальных услуг для граждан с ограниченными возможностями, считает заместитель директора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский.

Однако для достижения качественного результата использования только ЕГИССО будет недостаточно , полагает эксперт: потребуется слаженная «работа оркестра из механизмов», которые уже созданы и развиваются на государственном уровне.

— Кроме данных ЕГИССО, важно, чтобы данные о гражданине, которые учитываются на едином портале государственных и муниципальных услуг, соответствовали данным ЕГИССО или иных ведомственных информационных систем, чтобы гражданин предоставил согласие на предоставление услуг в опережающем режиме, — перечисляет собеседник издания.

Дополнительные сложности при масштабном переходе на новую систему могут возникнуть в связи с тем, что ряд социальных пособий предоставляется после так называемого тестирования нуждаемости — оценки имущественного и финансового положения гражданина. «В том числе, в части несанкционированного распространения персональных данных, получаемых органами власти в рамках предварительной оценки уровня доходов (процедура, которую сейчас предлагается закрепить в проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 5.2 и 6.9 Федерального закона «О государственной социальной помощи)», — предостерегает он.

Новый законопроект ранее был направлен для ознакомления в регионы и получил положительные отзывы во всех субъектах, уточнили в профильном комитете Госдумы. Не было замечаний к нему также у профильного комитета Совета Федерации и Счетной палаты .

В уведомительном порядке Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

В то же время в департаменте труда и социальной защиты города Москвы обратили внимание на то, что в предложенном проекте документа не разграничены полномочия федеральных органов власти и субъектов , которые с 2015 года играют существенную роль в формировании системы мер социальной поддержки и в том числе устанавливают собственные критерии для таких выплат.

— Хотелось бы, чтобы были разграничены полномочия по проактивному информированию в отношении мер, установленных на федеральном уровне, и мер, которые реализуются субъектами РФ с учетом специфических критериев нуждаемости, установленных в субъектах, — отметила присутствовавшая при обсуждении документа первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Грачева.

Представитель Минтруда, в свою очередь, заверил, что ЕГИССО должна сыграть роль единой базы данных , «никаких запретов и ограничений на то, как их реализовать субъекту, нет в принципе».