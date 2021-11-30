Убрали хвосты: незрячих с собаками-поводырями перестанут штрафовать

Госдума до конца года рассмотрит во втором чтении законопроект, который исключит штрафы для незрячих людей с собаками-проводниками за прогулки в неположенных местах. То, что для владельцев домашних питомцев — нарушение, для слепых и их поводырей — вынужденная необходимость. Устранение двусмысленности в законе об обращении с животными, однако, не решит базовой проблемы: в общественные места неохотно пускают собак-поводырей, а порой и вовсе гонят. Подробности — в материале «Известий».

Забытое исключение

Заксобрание Пермского края внесло в Госдуму эту инициативу в июне 2020 года. Региональные депутаты предложили скорректировать закон об ответственном обращении с животными, чтобы вывести из-под его действия собак-проводников. У их незрячих владельцев неизбежно возникают сложности с соблюдением ряда требований к выгулу домашних животных.

В их числе — ограничение свободного перемещения питомца по проезжей части при переходе, «в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках».

Как объясняют авторы инициативы, функционал собаки-поводыря исключает наличие намордника — в нем животное не сможет выполнять такие обязанности, как поднятие трости хозяина или иных оброненных им вещей.

Справка «Известий» В учебно-кинологическим центре «Известиям» пояснили, что намордник действительно может сковывать движения собаки. Помимо того, что с ним она не может выполнять ряд команд, в жару это опасно для ее здоровья. Вместе с тем там подчеркивают, что в ряде ситуаций — например, если другие люди в общественном месте боятся пса — вполне можно пойти навстречу и надеть на пса намордник.

Убрали хвосты Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Собаки-поводыри дружелюбны, обучены не отвлекаться на внешние раздражители и максимально концентрироваться на дороге, поэтому снятие запрета не станет проблемой, отмечают авторы инициативы.

Право использовать собаку-поводыря предусмотрено для инвалидов по зрению российским законодательством. В соответствии с ним собака-проводник «с комплектом снаряжения относится к техническим средствам реабилитации инвалида, используемым для ориентирования, общения и обмена информацией».

Профессионал с паспортом

Ст. 15 закона «О социальной защите инвалидов в РФ» предусматривает особый правовой статус собак-поводырей. Согласно нему, они фактически приравниваются, например, к креслу-коляске. Федеральный закон обязывает все организации обеспечивать незрячим с собаками-поводырями доступ к «объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам». Кроме того, они могут беспрепятственно пользоваться всеми видами транспорта — как городскими, так и междугородними.

Закон особо оговаривает, что собака-проводник допускается на указанные объекты при «наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение» — иначе говоря, паспорта.

Убрали хвосты Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Автор цитаты В паспорте указываются название и адрес организации, которая выдала его, сведения о собаке-проводнике (кличка, учетный номер, порода, пол, окрас, дата рождения, программа обучения, а также особые отметки и номер микрочипа — если есть) и ее владельце.

Обычно в спорных ситуациях действует тот закон, который позже принят, отмечает в беседе с «Известиями» кандидат юридических наук, бывший первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

— Но в данном случае возможен иной путь. Принятый позднее закон не упоминает никак собак-поводырей, в нем четко не прописано, что запрет распространяется и на них, — объясняет он. — Поэтому в данном случае логичнее ссылаться на закон, который принят раньше (то есть о социальной защите инвалидов. — «Известия»).

Однако всё зависит от судебной практики, в ходе которой вырабатывается алгоритм разрешения той или спорной ситуации, добавляет собеседник «Известий». Чтобы избежать потенциальных проблем, лучше, безусловно, «поправками снять все вопросы».

Входа нет

Главная задача законопроекта — исключить вероятность назначения владельцам собак-поводырей административных штрафов за несоблюдение правил выгула домашних животных. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, подобных прецедентов не фиксировалось — пока что. Однако постоянно нарушаются и те базовые права владельцев собак-проводников, которые предусмотрены в законе о социальной защите людей с инвалидностью.

Убрали хвосты Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Thissen

В Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС) «Известиям» рассказали, что незрячие со всей страны жалуются, что их не пускают с поводырями в общественные места. О том же говорят в учебно-кинологическом центре (УКЦ) «Собаки-помощники инвалидов». Только эти две школы в России обучают поводырей для незрячих людей.

— Дня не проходит, чтобы кто-то из наших выпускников обращается к нам с тем, что ему отказали в заселении в гостиницу с собакой-проводником, не пустили в торговый центр, потребовали доплатить за проезд в такси или вообще не пустили в машину, выгнали из магазина. Это случается, к сожалению, сплошь и рядом, — признает в беседе с «Известиями» Элина Почуева, замдиректора по фандрайзингу УКЦ.

В начале ноября гостиница в Казани отказала в заселении инвалиду по зрению с собакой-поводырем. Пострадавший обратился в Роспотребнадзор, который подтвердил, что это «явное нарушение».

Автор цитаты В магазинах, кафе и ТЦ можно увидеть знак, запрещающий вход с собаками. В соответствии с СанПин, их администрации сами вправе решать, пускать посетителей с питомцами или нет. В случае с незрячими и собаками-поводырями свободы выбора не предусмотрено.

В Нижегородской области кондуктор потребовал от незрячего пассажира с собакой-поводырем заплатить за перевозку животного. Специальный документ не убедил кондуктора, и мужчина вышел на первой же остановке, где ему пришлось ждать следующего автобуса порядка часа. Незрячих с собаками-проводниками гнали из общественного транспорта в Екатеринбурге, из кафе на Камчатке и в Новосибирской области, из магазина в Ивановской области и в других регионах. В конце октября незрячий жаловался, что персонал челябинской больницы не пустил его на вакцинацию.

Убрали хвосты Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

И это лишь единицы из множества случаев вопиющей несправедливости — о нарушениях заявляет мало людей , говорит Элина Почуева. Борьба за справедливость сопровождается бюрократическим процессом, который сложен для любого человека, а для незрячего — особенно.

— Многим проще либо найти, например, другой магазин, где не будет таких проблем, либо приходить без собаки-проводника, — признает представительница УКЦ. — Человек берет собаку-проводника, чтобы его жизнь стала лучше, чтобы он мог свободно передвигаться по городу. А не для того, чтобы отправляться за продуктами, как на войну.

По мнению вице-президента ВОС, депутата Госдумы Олега Смолина, хотя законом установлены и особый статус собак-проводников, и требование допускать их в общественные места, его необходимо скорректировать, чтобы исключить подобные ситуации.

В среднем нарушителям назначают штраф от 2 тыс. до 10 тыс. рублей. Для юрлиц он выше: так, например, камчатское кафе за отказ пустить незрячего с собакой-поводырем обязали выплатить 90 тыс. рублей. Однако это проблему не решает, тем более что доказать факт нарушения — задача не из простых.

— Я думаю, законодательство нуждается в некоторых добавлениях, — говорит в беседе с «Известиями» Олег Смолин. Однако он подчеркивает, что ужесточать наказание не так важно, как продвигать культуру содействия людям с инвалидностью.

Убрали хвосты Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Привычка к принятию

Подобные инциденты происходят не из-за какой-то особенной черствости россиян — проблема в незнании, говорит Элина Почуева.

— Мы думаем, они просто недостаточно информированы. Собак-поводырей в нашей стране не так уж и много, к тому же люди мало знают о правах незрячих людей, — отмечает собеседница «Известий».

Справка «Известий» Сотрудники организаций, которые выгоняли владельцев с собаками-поводырями, зачастую говорят, что не имели возможность понять, кто перед ними. Однако у собаки-проводника есть опознавательные признаки. Во-первых, это специальная рабочая шлейка, которая имеет конструкцию жилета (чаще всего из кожи), который застегивается у собаки под животом. К нему крепится жесткая дуга, за которую и держится человек. Во-вторых, на шлейке чаще всего есть нашивка с надписью «собака-поводырь» или «собака — проводник слепого».





По ее оценкам, в России не более тысячи собак-поводырей. В УКЦ «Собаки-помощники инвалидов» ежегодно обучают около 25 собак, за время существования центра подготовили порядка 150–170 собак-проводников. Старейшая школа обучения собак-поводырей в подмосковной Купавне — порядка семидесяти.

— Это мало, учитывая, что нуждающихся в помощи собак-поводырей людей очень много. Только в нашем центре в очереди стоят более 100 человек из разных регионов страны, а срок ожидания составляет около двух лет, — рассказывает Элина Почуева.

Убрали хвосты Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Автор цитаты Для сравнения — в Великобритании, где одна из самых передовых мировых школ, в год обучают тысячу собак.

В подготовку собаки-поводыря вкладывается огромное количество и финансовых, и эмоциональных ресурсов. В УКЦ их обучение длится полтора года и обходится в 750 тыс. рублей, при этом незрячему человеку она передается абсолютно бесплатно.

Тем обиднее, когда слепым с собаками-проводниками не дают свободно перемещаться, подчеркивает замдиректора по фандрайзингу учебно-кинологического центра: «Это вмиг всё обесценивает — и усилия по воспитанию собаки, и субсидии государства на их обучение, и пожертвования коммерческих партнеров».

— Общество просто должно привыкнуть, что это норма, — считает вице-президент ВОС Олег Смолин. Он также приводит в пример Великобританию, где с собакой-поводырем везде ходил бывший министр внутренних дел Дэвид Бланкетт. Чиновника такого уровня регулярно показывают — так и закладывается культура.

Это длительный процесс, но культура, продвижение идеи доступной среды и привычка людей к тому, что рядом с ними живут и люди с особенностями, со временем сведет количество подобных прецедентов к минимуму, резюмирует депутат Госдумы.