Социально субсидированные: программу соцзаказа расширяют

Правительство России в очередной раз расширило перечень регионов, которые в пилотном режиме будут привлекать бизнес к оказанию социальных услуг гражданам. Теперь в списке 34 региона. Закон о социальном заказе, в рамках которого в эту сферу могут привлекать предпринимателей, выплачивая субсидии, был принят в 2020 году. Предполагается, что это поможет повысить качество услуг в социальной сфере за счет более активной конкуренции. Потенциально социальный заказ также может стать источником устойчивого дохода для малого и среднего бизнеса. Однако для этого регионы должны быть готовы пускать бизнес в эту сферу и работать по рыночным условиям. Пока это происходит не во всех субъектах, говорят эксперты. Подробнее — в материале «Известий».

Эксперименты с соцзаказом

Правительство в очередной раз расширило список регионов, которые в экспериментальном режиме смогут привлекать бизнес к оказанию услуг гражданам в социальной сфере .

Напомним, эксперимент в отдельных регионах проводится около двух лет. Для участников эксперимента предусмотрена господдержка .

— Субсидии могут получать организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются социальным обслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, услуги в сфере туризма для детей, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве, — уточнили в кабмине.

Федеральный закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», в рамках которого проводится эксперимент , был принят в 2020 году .

Социально субсидированные Фото: ТАСС/Стоян Васев

Его главной целью, как подчеркивают в правительстве, было повышение качества услуг в социальной сфере.

Последний раз список регионов-участников пополнялся в 2021-м — по итогу в нем числилось 30 субъектов Российской Федерации, самым результативным из которых два года подряд оказывался Ханты-Мансийский автономный округ.

Теперь в пилотном режиме привлекать бизнес к оказанию социальных услуг будут еще четыре региона: Саратовская область, Камчатский, Приморский и Хабаровский края .

Перечисленные регионы сами «проявили желание подключиться к эксперименту», пояснили в правительстве России.

Социально субсидированные Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, было опубликовано на сайте правительства 31 марта.

Мотивировать до стандарта

Такой механизм может повысить качество работы организаций социальной направленности за счет роста конкуренции, а также обеспечить развитие такого рода услуг в тех сферах, где до этого частные поставщики услуг почти не присутствовали, полагают опрошенные изданием эксперты.

Наибольший эффект внедрение социального заказа окажет на сектор социального обслуживания и ухода за гражданами с дефицитами самообслуживания, то есть тех, кто нуждается в дополнительном поддержке в повседневной жизни, полагает заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

— В отличие от образования и медицины, где давно и успешно работают негосударственные организации, соцобслуживание преимущественно реализуется бюджетными организациями, финансируемыми через госзаказ, — отмечает он. — Ключевая идея Минфина — выдавать гражданам цифровые сертификаты, чтобы они могли выбрать поставщика соцуслуг, а точнее — соцработника или сиделку, которые будут более дружелюбными и будут мотивированы оказывать услуги в соответствии со стандартами.

Этот механизм позволит постепенно уйти от системы «закрепления» граждан за организациями и создаст условия для конкуренции , которая должна повысить качество предоставляемых услуг, полагает собеседник издания.

Социально субсидированные Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Развитие нового механизма, с одной стороны, может изменить принципы работы бюджетных организаций, которым придется выйти из зоны комфорта на фоне конкуренции с частными предприятиями .

С другой — предоставит новые возможности для развития предприятиям малого и среднего бизнеса, уверены опрошенные изданием эксперты .

— Бизнесу важно, что граждане получили возможность выбора поставщика услуги, так как это открывает большие рыночные возможности для социальных предпринимателей, — говорит первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.

Развитие этого направления создает почву для развития социального предпринимательства в России , так как «открывает рынки и дает возможность зарабатывать социальным предпринимателям», рассуждает он.

Новый механизм позволит различным НКО и социальным предпринимателям получить устойчивый источник доходов , согласен Евгений Якушев.

Социально субсидированные Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Такие инициативы в социальной сфере могут существенно изменить ситуацию с оказанием населению социальных услуг, уверен Юрий Шедько, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ.

— Расширится круг организаций, оказывающих такие услуги, возрастет конкуренция. Соответственно, повысятся качество и доступность обслуживания, при оказании аналогичных платных услуг снизится уровень цен, — перечисляет собеседник издания.

Дополнительными стимулами для самих компаний и НКО становятся не только финансовые соображения, но также возможность повысить репутацию, расширить круг клиентов и диверсифицировать свою деятельность, добавляет он.

Ограниченные риски

Возможность получить субсидии от государства, на которые в рамках реализации закона о социальном заказе могут претендовать бизнес и некоммерческие организации, может повысить заинтересованность бизнеса в подобных инициативах, причем в разных сферах , считает генеральный директор АНО «Сад памяти» и член федерального штаба проекта «Чистая Арктика» Ольга Степченко.

— Дополнительная заинтересованность бизнеса в социальных инициативах поможет вывести в том числе экологические проекты на новый уровень, — обращает внимание она.

Социально субсидированные Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

При этом работа по государственным заказам традиционно связана для предпринимателей в том числе и с рисками , напоминает адвокат Сергей Агапов.

— Основными и наиболее характерными ситуациями, когда возникают такого рода [уголовно-правовые] претензии, являются срывы сроков выполнения работ, нарушение требований по качеству и составу выполненных работ (оказанных услуг), — перечисляет он.

В этих случаях предпринимателю может в том числе грозить преследование по обвинениям в мошенничестве, присвоении или растрате, напоминает собеседник издания.

Кроме того, если оказанные услуги будут ненадлежащего качества, в отношении предпринимателей могут возбудить дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), обращает внимание юрист.

С учетом специфики социальной сферы особого внимания также требует вопрос получения необходимых лицензий.

Социально субсидированные Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Деятельность по оказанию социальных услуг не подлежит лицензированию, а поставщик таких услуг на добровольной основе подлежит включению в соответствующий региональный реестр. Между тем сопутствующая социальному обслуживанию деятельность может подлежать лицензированию, — напоминает Агапов.

В частности, речь идет о получении лицензий на оказание медицинских услуг в случае наличия медицинского кабинета в организации или медработников в штате , говорит собеседник издания.

Неинтересные тарифы

Внедрение новых механизмов в любом случае должно сопровождаться политикой раскрытия информации, мониторингом качества оказания услуг и горячими линиями для фиксации жалоб и нарушений , предупреждает Евгений Якушев.

Основными условиями для мотивации бизнеса остаются отсутствие административных барьеров входа в число поставщиков социальных услуг и рыночные тарифы , говорит Владислав Корочкин.

Эти условия, по его словам, соблюдаются не в каждом из регионов-участников .

Социально субсидированные Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— На текущий момент в ряде регионов специально завышаются требования для вхождения социальных предпринимателей в число поставщиков и формируются экономически неинтересные тарифы, — перечисляет он.

При этом говорить о предварительных преждевременно, поскольку пилот был начат не так давно и в большинстве случаев регионы успели сформировать нормативную базу , определиться с услугами, которые они готовы передавать рынку, говорит собеседник издания.

— В целом мы оцениваем практику реализации позитивно и призываем регионы активнее включаться в пилотирование закона и увеличивать число услуг, — заключает представитель «Опоры России».

Наиболее эффективными социальные проекты с привлечением бизнеса могут быть в здравоохранении, образовании и социальном обеспечении, уверен Юрий Шедько. При этом «будущее — за высокотехнологичными видами деятельности», заключает он.