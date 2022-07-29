Падать цене: в ГД предложили ввести скидочные карты для малоимущих
В России могут появиться социальные скидочные карты специально для малоимущих. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Поправки предполагают, что карта позволит нуждающимся людям получать скидки на продукты и лекарства от магазинов-партнеров, которые добровольно вступят в этот проект. Об этом «Известиям» рассказал соавтор документа, глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Такие карточки могут появиться в стране с начала 2023 года, сказано в законопроекте, с которым ознакомились «Известия». Представители бизнеса напомнили, что продуктовые сети и аптеки и сейчас делают скидку — например, по социальной карте москвича, — а также развивают собственные программы лояльности.
Единая скидка
В России предложили ввести единую социальную дисконтную карту — бессрочный «пластик» с индивидуальным номером для нуждающихся людей. Группа депутатов подготовила соответствующие поправки в закон «О государственной социальной помощи», рассказал «Известиям» один из соавторов документа, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Новый проект ориентирован на поддержку граждан, чей доход меньше прожиточного минимума (сейчас в целом по стране составляет 13,9 тыс. рублей). С помощью новой карты малоимущие смогут покупать продукты, лекарства и услуги со скидками. Об этом сказано в законопроекте, с которым ознакомились «Известия».
Магазины и аптеки смогут добровольно участвовать в реализации инициативы, отмечено в документе. Розница самостоятельно определит время предоставления скидок держателям карты, а также их размер, плюс перечень товаров и услуг, на которые будет действовать дисконт.
— Для них этот проект также будет выгоден: он обеспечит приток новых покупателей, — заметил Ярослав Нилов.
Люди смогут получить карту в органах социальной защиты или МФЦ, заранее написав заявление, предполагают поправки. Это может произойти уже в следующем году: авторы документа наметили, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2023 года. В целом же порядок предоставления и использования такой карты может установить правительство.
Предложенная мера позволит оказать адресную помощь социально незащищенным категориям граждан, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Поддержка актуальна на фоне снижения реальных располагаемых доходов людей и роста цен на продукты первой необходимости и лекарства, считают авторы. По данным официальной статистики, в России 20,9 млн малоимущих граждан, то есть 14,3% от общего населения, отмечено в пояснительной записке.
Законопроект уже направлен на отзыв в правительство. Когда депутаты его получат, поправки внесут в Госдуму.
«Известия» направили запросы в Минпромторг, Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития.
Еще одна
Сейчас государство регулирует цены на часть медикаментов — на те, что входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, напомнила «Известиям» исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина. Нести дополнительную нагрузку в виде новых скидок продавцам лекарств может быть сложно, считает эксперт. Тем более что организации уже предоставляют дисконт по социальной карте москвича, а также развивают свои собственные программы лояльности со скидками на часть ассортимента. Последняя помогает аптекам продвигать свой бренд. Тогда как единая дисконтная карта не позволит им повышать лояльность именно к своей марке, заметила эксперт.
В Госдуме давно обсуждают адресную продовольственную поддержку, напомнила «Известиям» директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова. Предлагаемая система может дополнить уже имеющуюся: важно не допустить дублирования с программой электронных социальных сертификатов, которую внедряют в регионах.
— Чтобы программа заработала и стала действительно доступной и удобной для потребителей, необходимо активное расширение списка участников рынка, готовых присоединиться к проекту, — сказала эксперт.
Она добавила, что инициатива может эффективно работать, если не потребует от организаций, которые будут к ней подключаться, серьезных финансовых вливаний. Например, средства могут понадобиться на доработку их информационных систем, чтобы интегрировать эту программу, предположила Наталья Назарова.
Как ранее писали «Известия», для помощи малоимущим власти готовы развивать программу фудшеринга: торговые сети смогут бесплатно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Речь идет только о еде, которая пригодна к употреблению, имеет нужные сертификаты качества и соответствует действующему регулированию, уточняли в Минпромторге. Если торговые сети будут передавать на благотворительность пищу с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год, заметили в министерстве. Там добавили, что этот вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС: такие операции нужно освободить от НДС.