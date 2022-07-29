Падать цене: в ГД предложили ввести скидочные карты для малоимущих

В России могут появиться социальные скидочные карты специально для малоимущих. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Поправки предполагают, что карта позволит нуждающимся людям получать скидки на продукты и лекарства от магазинов-партнеров, которые добровольно вступят в этот проект. Об этом «Известиям» рассказал соавтор документа, глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Такие карточки могут появиться в стране с начала 2023 года, сказано в законопроекте, с которым ознакомились «Известия». Представители бизнеса напомнили, что продуктовые сети и аптеки и сейчас делают скидку — например, по социальной карте москвича, — а также развивают собственные программы лояльности.

Единая скидка

В России предложили ввести единую социальную дисконтную карту — бессрочный «пластик» с индивидуальным номером для нуждающихся людей . Группа депутатов подготовила соответствующие поправки в закон «О государственной социальной помощи», рассказал «Известиям» один из соавторов документа, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Новый проект ориентирован на поддержку граждан, чей доход меньше прожиточного минимума (сейчас в целом по стране составляет 13,9 тыс. рублей). С помощью новой карты малоимущие смогут покупать продукты, лекарства и услуги со скидками . Об этом сказано в законопроекте, с которым ознакомились «Известия».

Магазины и аптеки смогут добровольно участвовать в реализации инициативы , отмечено в документе. Розница самостоятельно определит время предоставления скидок держателям карты, а также их размер, плюс перечень товаров и услуг, на которые будет действовать дисконт.

— Для них этот проект также будет выгоден: он обеспечит приток новых покупателей, — заметил Ярослав Нилов.

Люди смогут получить карту в органах социальной защиты или МФЦ, заранее написав заявление , предполагают поправки. Это может произойти уже в следующем году: авторы документа наметили, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2023 года . В целом же порядок предоставления и использования такой карты может установить правительство.

Падать цене_1 Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Предложенная мера позволит оказать адресную помощь социально незащищенным категориям граждан, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Поддержка актуальна на фоне снижения реальных располагаемых доходов людей и роста цен на продукты первой необходимости и лекарства, считают авторы. По данным официальной статистики, в России 20,9 млн малоимущих граждан, то есть 14,3% от общего населения , отмечено в пояснительной записке.

Законопроект уже направлен на отзыв в правительство . Когда депутаты его получат, поправки внесут в Госдуму.

«Известия» направили запросы в Минпромторг, Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития.

Еще одна

Сейчас государство регулирует цены на часть медикаментов — на те, что входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, напомнила «Известиям» исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина. Нести дополнительную нагрузку в виде новых скидок продавцам лекарств может быть сложно , считает эксперт. Тем более что организации уже предоставляют дисконт по социальной карте москвича, а также развивают свои собственные программы лояльности со скидками на часть ассортимента. Последняя помогает аптекам продвигать свой бренд. Тогда как единая дисконтная карта не позволит им повышать лояльность именно к своей марке, заметила эксперт.

В Госдуме давно обсуждают адресную продовольственную поддержку, напомнила «Известиям» директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова. Предлагаемая система может дополнить уже имеющуюся: важно не допустить дублирования с программой электронных социальных сертификатов, которую внедряют в регионах.

Падать цене_3 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Чтобы программа заработала и стала действительно доступной и удобной для потребителей, необходимо активное расширение списка участников рынка, готовых присоединиться к проекту, — сказала эксперт.

Она добавила, что инициатива может эффективно работать, если не потребует от организаций, которые будут к ней подключаться, серьезных финансовых вливаний . Например, средства могут понадобиться на доработку их информационных систем , чтобы интегрировать эту программу, предположила Наталья Назарова.

Как ранее писали «Известия», для помощи малоимущим власти готовы развивать программу фудшеринга: торговые сети смогут бесплатно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Речь идет только о еде, которая пригодна к употреблению, имеет нужные сертификаты качества и соответствует действующему регулированию, уточняли в Минпромторге. Если торговые сети будут передавать на благотворительность пищу с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год, заметили в министерстве. Там добавили, что этот вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС: такие операции нужно освободить от НДС.