С местом жительства: в каждом новом районе могут появиться ночлежки

В каждом новом районе могут появиться ночлежки — это предусматривает новая программа строительства приютов для бездомных . В Градостроительный кодекс РФ предложили внести положение об обязательном создании таких мест при планировании районов, а также развивать сети подобных объектов по стране. Эту инициативу члены комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан направили вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минстроя Иреку Файзуллину. Как отметили эксперты, в стране сейчас дефицит таких объектов — оказавшиеся в беде люди не могут получить помощь. Но для решения проблемы бездомности необходим комплекс мер — важно взаимодействие некоммерческих организаций и власти, указали специалисты.

Найти пристанище

В России хотят ввести программу строительства приютов для бездомных . В Градостроительный кодекс РФ предложили внести положение об обязательном создании ночлежек при планировании районов, а также развивать сети таких объектов по стране . Письмо за подписью члена комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александра Якубовского направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и главе Минстроя Иреку Файзуллину. С копией документа ознакомились «Известия».

Письмо в аппарат правительства РФ на данный момент не поступало, сообщили редакции в пресс-службе кабмина. «Известия» также направили запрос в Минстрой.

Сегодня в России дефицит таких объектов , оказавшиеся в беде люди не могут получить помощь, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По его словам, сейчас функцию ночлежек фактически выполняют вокзалы, теплотрассы, подъезды жилых домов.

С местом жительства Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Основная причина сложившейся ситуации — отсутствие в Градостроительном кодексе РФ норм, обязывающих при территориальном планировании и градостроительном проектировании предусматривать такие объекты, сказано в письме Александра Якубовского.

По данным депутата, в среднем у бездомных нет пристанища около пяти лет . Зачастую люди оказываются на улице, когда теряют работу и не могут оплачивать арендное жилье, отметил он.

— Важно оперативно оказывать на государственном уровне им поддержку, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к нормальному и безопасному образу жизни , тем более социальная направленность нашего государства зафиксирована в Конституции, — уверен парламентарий.

Бездомными могут стать жертвы домашнего насилия или мошенников , сказала руководитель благотворительного фонда, член экспертного совета уполномоченного по правам человека по Москве Регина Юрьева. Также на улице зачастую оказываются люди, приезжающие на заработки в большие города, которых обманули работодатели и не выплатили зарплату. Людям бывает стыдно вернуться домой, в поисках ночлега они попадают на вокзал, отметила эксперт. В течение трех-четырех дней вокзал «перемалывает» человека — он остается уже без телефона и без документов , сказала она.

С местом жительства Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Около 70% бездомных — бывшие осужденные, не сумевшие ресоциализироваться, трудоустроиться , отметила она. Это люди, у которых в состоянии отчаяния или опьянения есть потенциал уйти в рецидив, добавила эксперт. Поэтому важно создавать приюты, где будут оказывать необходимую юридическую и психологическую помощь, предлагать профориентационные программы с возможностью дальнейшего трудоустройства , уверена Регина Юрьева.

Проблема ночлежек становится особенно актуальной в связи с событиями на Украине , указала эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова. Много людей приехало к родственникам или используют временное жилье, но в любой момент ранее благополучные и высококвалифицированные работники могут оказаться без возможности оплатить ночлег, пояснила она.

— Еще один негативный триггер — это неминуемые сокращения сотрудников ряда компаний, прекративших свою деятельность . Есть прямая зависимость между экономической ситуацией и количеством бездомных, — добавила эксперт.

Комплексный подход

Строительство приютов принципиально не отличается от возведения жилых домов, у девелоперов есть необходимый опыт и экспертиза; при условии справедливого вознаграждения они могут взяться за подобного рода проекты , сказали в компании Level Group.

С местом жительства Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Строительство приютов могло бы стать интересным, если власти выделят необходимые земельные участки под эти нужды, обеспечат упрощенное подключение к энергоресурсам и мощностям. А также, возможно, упростят административные процедуры и оплатят работу по рыночным расценкам, — полагают в компании.

Для решения проблемы бездомности в стране необходим комплекс мер, сказала директор центра «Дом друзей» Алания Журкина. По ее словам, важно взаимодействие некоммерческих организаций (НКО) и власти. В частности, первых следует привлекать при создании приютов — НКО могут управлять такими объектами, делиться опытом, пояснила эксперт.

— Решать проблему нужно на региональном и даже муниципальном уровне, с привлечением специальных НКО, оказывая им всяческую поддержку , — согласен Павел Склянчук.

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, межрегиональная государственная программа поспособствует централизации и увеличению эффективности помощи за счет введения единых норм и общего реестра.

С местом жительства Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников