С местом жительства: в каждом новом районе могут появиться ночлежки
В каждом новом районе могут появиться ночлежки — это предусматривает новая программа строительства приютов для бездомных. В Градостроительный кодекс РФ предложили внести положение об обязательном создании таких мест при планировании районов, а также развивать сети подобных объектов по стране. Эту инициативу члены комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан направили вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минстроя Иреку Файзуллину. Как отметили эксперты, в стране сейчас дефицит таких объектов — оказавшиеся в беде люди не могут получить помощь. Но для решения проблемы бездомности необходим комплекс мер — важно взаимодействие некоммерческих организаций и власти, указали специалисты.
Найти пристанище
В России хотят ввести программу строительства приютов для бездомных. В Градостроительный кодекс РФ предложили внести положение об обязательном создании ночлежек при планировании районов, а также развивать сети таких объектов по стране. Письмо за подписью члена комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александра Якубовского направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и главе Минстроя Иреку Файзуллину. С копией документа ознакомились «Известия».
Письмо в аппарат правительства РФ на данный момент не поступало, сообщили редакции в пресс-службе кабмина. «Известия» также направили запрос в Минстрой.
Сегодня в России дефицит таких объектов, оказавшиеся в беде люди не могут получить помощь, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По его словам, сейчас функцию ночлежек фактически выполняют вокзалы, теплотрассы, подъезды жилых домов.
Основная причина сложившейся ситуации — отсутствие в Градостроительном кодексе РФ норм, обязывающих при территориальном планировании и градостроительном проектировании предусматривать такие объекты, сказано в письме Александра Якубовского.
По данным депутата, в среднем у бездомных нет пристанища около пяти лет. Зачастую люди оказываются на улице, когда теряют работу и не могут оплачивать арендное жилье, отметил он.
— Важно оперативно оказывать на государственном уровне им поддержку, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к нормальному и безопасному образу жизни, тем более социальная направленность нашего государства зафиксирована в Конституции, — уверен парламентарий.
Бездомными могут стать жертвы домашнего насилия или мошенников, сказала руководитель благотворительного фонда, член экспертного совета уполномоченного по правам человека по Москве Регина Юрьева. Также на улице зачастую оказываются люди, приезжающие на заработки в большие города, которых обманули работодатели и не выплатили зарплату. Людям бывает стыдно вернуться домой, в поисках ночлега они попадают на вокзал, отметила эксперт. В течение трех-четырех дней вокзал «перемалывает» человека — он остается уже без телефона и без документов, сказала она.
Около 70% бездомных — бывшие осужденные, не сумевшие ресоциализироваться, трудоустроиться, отметила она. Это люди, у которых в состоянии отчаяния или опьянения есть потенциал уйти в рецидив, добавила эксперт. Поэтому важно создавать приюты, где будут оказывать необходимую юридическую и психологическую помощь, предлагать профориентационные программы с возможностью дальнейшего трудоустройства, уверена Регина Юрьева.
Проблема ночлежек становится особенно актуальной в связи с событиями на Украине, указала эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова. Много людей приехало к родственникам или используют временное жилье, но в любой момент ранее благополучные и высококвалифицированные работники могут оказаться без возможности оплатить ночлег, пояснила она.
— Еще один негативный триггер — это неминуемые сокращения сотрудников ряда компаний, прекративших свою деятельность. Есть прямая зависимость между экономической ситуацией и количеством бездомных, — добавила эксперт.
Комплексный подход
Строительство приютов принципиально не отличается от возведения жилых домов, у девелоперов есть необходимый опыт и экспертиза; при условии справедливого вознаграждения они могут взяться за подобного рода проекты, сказали в компании Level Group.
— Строительство приютов могло бы стать интересным, если власти выделят необходимые земельные участки под эти нужды, обеспечат упрощенное подключение к энергоресурсам и мощностям. А также, возможно, упростят административные процедуры и оплатят работу по рыночным расценкам, — полагают в компании.
Для решения проблемы бездомности в стране необходим комплекс мер, сказала директор центра «Дом друзей» Алания Журкина. По ее словам, важно взаимодействие некоммерческих организаций (НКО) и власти. В частности, первых следует привлекать при создании приютов — НКО могут управлять такими объектами, делиться опытом, пояснила эксперт.
— Решать проблему нужно на региональном и даже муниципальном уровне, с привлечением специальных НКО, оказывая им всяческую поддержку, — согласен Павел Склянчук.
По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, межрегиональная государственная программа поспособствует централизации и увеличению эффективности помощи за счет введения единых норм и общего реестра.
Нельзя сказать, что проблеме до сих пор не уделяли внимания как соответствующие государственные органы, так и волонтеры, отметила руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое Надежда Косарева. Но до сих пор комплексное решение не найдено, сказала она.