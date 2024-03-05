Путин указал на значительное развитие виноделия в России

Винодельческая отрасль России сделала серьезный шаг в своем развитии, в том числе и благодаря принятым государством мерам по ее поддержке, заявил президент РФ Владимир Путин 5 марта на встрече с представителями агропромышленного комплекса (АПК) в Ставропольском крае.

«Виноделие в нашей стране сделало такой серьезный шаг в своем развитии, а именно, я думаю, что как раз после принятия, наверное, закона о виноделии... Когда мы подтвердили, что вино должно быть географического названия, и только этот продукт достоин поддержки со стороны государства, мы, таким образом, отсекли отчасти хотя бы ваших конкурентов внутри страны», — отметил глава государства, подчеркнув сложность отрасли.

Он продолжил, что виноделие требует господдержки, Минсельхоз поддерживает виноделов.

«Теперь, когда мы достигли определенного уровня, теперь, наверное, можно подумать о том, чтобы эта поддержка носила рыночный характер. А, безусловно, развитие винного туризма, развитие специфического винного туризма — это один из элементов поддержки», — заключил он.

Ранее в этот день Путин заявил, что зависимости в сфере АПК фактически не существует. Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности.

Российский лидер прибыл с визитом в Ставропольский край ранее в этот день. Сообщалось, что он рассмотрит вопросы развития сельского хозяйства региона. Кроме того, президент проведет встречу с главой региона Владимиром Владимировым.

В декабре прошлого года в ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (АВВР) рассказали «Известиям», что российские производители вина имеют значительный потенциал по наращиванию выпуска напитка.

В начале ноября 2023 года глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов на открытии акции «Дни российских вин» заявил, что в России ассортимент отечественного вина вырос за последние годы в 10 раз. Он уточнил, что потребителя удалось убедить в том, что отечественные вина — качественный продукт.

Кузнецов добавил, что помимо качества совершенствуется и внешний вид российского товара — дизайн бутылок и этикеток.