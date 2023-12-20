Виноделы рассказали о перспективах производства российских вин

Российские производители вина имеют значительный потенциал по наращиванию выпуска напитка, рассказали «Известиям» в ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (АВВР).

Накануне президент Simple Group Максим Каширин сказал РБК, что к началу 2025 года из российских магазинов исчезнет импортное вино стоимостью до 700 руб. за бутылку.

В АВВР «Известиям» сообщили, что в таком случае интересы потребителей в стране защитят отечественные производители.

«Опасения импортеров понятны, но интересы российских потребителей защитят российские производители, имеющие значительный потенциал по наращиванию выпуска. При этом российские виноделы оценивают очень высоко усилия правительства и Минфина по регулированию рынка», — подчеркнули в ассоциации.

В начале ноября глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов на открытии акции «Дни российских вин» заявил, что в России ассортимент отечественного вина вырос за последние годы в 10 раз. Он уточнил, что потребителя удалось убедить в том, что отечественные вина — продукт нормального качества. Кузнецов добавил, что помимо качества совершенствуется и внешний вид российского товара — дизайн бутылок и этикеток.