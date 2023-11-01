В Минпромторге заявили о росте ассортимента российского вина в 10 раз
В России ассортимент отечественного вина вырос за последние годы в 10 раз. Об этом глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил в среду, 1 ноября, на открытии акции «Дни российских вин».
По словам Кузнецова, раньше из-за низкого качества потребители считали, что российские вина — «это даже и не вина». Он добавил, что ведомству удалось убедить их в обратном.
«За это время нам удалось переубедить винного потребителя, что это нормальный продукт нормального качества», — цитирует его «Ридус».
Глава департамента добавил, что помимо качества также совершенствуется и внешний вид отечественного вина — дизайн бутылок и этикеток.
В России будет разрешена реклама винодельческих хозяйств, районов и зон выращивания винограда и производства вина — но только в случае, если она будет размещаться на билбордах. Такие поправки в закон «О рекламе» поддержало правительство, выяснили «Известия» 20 октября.