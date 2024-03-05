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Путин заявил об отсутствии зависимости в сфере агропромышленного комплекса в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент РФ Владимир Путин 5 марта заявил, что зависимости в сфере агропромышленного комплекса (АПК) фактически не существует.

«За предыдущие годы очень многое изменилось в агропромышленном секторе. В 2000 году зависели почти по всем основным компонентам и направлениям, по обеспечению страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует», — сказал российский лидер на встрече с работниками агропромышленного комплекса в Ставропольском крае.

Он отметил, что продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности.

Президент назвал очень хорошим качество российских продуктов питания, благодаря этому расширяется их экспорт.

«Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице — первой страной в мире. Выручка составила <...> $43,5 млрд при реализации продукции на внешнем рынке. Мы — одна из первых стран в мире по производству мяса в стране, а это тоже связано с агрономической деятельностью, корма же нужны. <...> Таких результатов в агропромышленном комплексе в стране не было никогда», — указал российский лидер.

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Тогда же Путин заявил, что в России наблюдается дефицит агрономов, который возник из-за быстрого развития сельскохозяйственной отрасли.

Путин прибыл с визитом в Ставропольский край ранее в этот день. Сообщалось, что он рассмотрит вопросы развития сельского хозяйства региона. Помимо этого, президент проведет встречу с главой региона Владимиром Владимировым.

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