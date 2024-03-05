Путин объяснил дефицит агрономов быстрым развитием отрасли

В России наблюдается дефицит агрономов, который возник из-за быстрого развития сельскохозяйственной отрасли. Об этом 5 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с работниками агропромышленного холдинга «Экокультура» в Ставропольском крае.

«Дефицит, потому что быстрое развитие идет, очень быстрое развитие», — сказал он.

Также президент призвал аграриев обеспечить рост производства томатов, чтобы «не просить друзей об импорте».

Также главе государства показали прототип собирающего томаты робота. Искусственный интеллект определяет зрелость плодов, если они в нужной кондиции, то робот собирает урожай. Промышленные комбайны должны появиться в теплицах через 1,5 года.

Путин прибыл с визитом в Ставропольский край ранее в этот день. Сообщалось, что он рассмотрит вопросы развития сельского хозяйства региона. Помимо этого, президент проведет встречу с главой региона Владимиром Владимировым.