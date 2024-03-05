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Путин призвал обеспечить рост производства томатов в РФ

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить рост производства томатов. Об этом он сказал 5 марта на встрече с аграриями в Ставропольском крае.

Он отметил, это необходимо, чтобы «не просить друзей об импорте».

Участники встречи поинтересовались у российского лидера, как ему идея создания фестиваля томатов в Ставропольском крае, добавив, что подобные фестивали приведут и к росту потребления томатов. Путин ответил, что идея «замечательная, классная», а помочь должно региональное и муниципальное начальство.

«Это хорошо, что рост потребления. Только тогда нужно будет обеспечить рост предложения на рынке, чтобы нам не просить наших друзей из Турции, как по некоторым другим видам, или из других стран срочно нам поставить ту или иную продукцию», — отметил президент.

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Путин прибыл с визитом в Ставропольский край ранее в этот день. Сообщалось, что он рассмотрит вопросы развития сельского хозяйства региона. Помимо этого, президент проведет встречу с главой региона Владимиром Владимировым.

В ходе визита ему показали прототип собирающего томаты робота. Искусственный интеллект определяет зрелость плодов, если они в нужной кондиции, то робот собирает урожай. Промышленные комбайны должны появиться в теплицах через 1,5 года.

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