Путину на Ставрополье показали прототип собирающего томаты робота

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 5 марта, посетил в ходе визита на Ставрополье тепличный комплекс ООО «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура», где ему показали прототип робота, собирающего томаты.

Искусственный интеллект роботизированного комбайна определяет зрелость плодов. Если они в нужной кондиции, то робот собирает урожай.

Разработчики отмечают, что возможности роботизированного комбайна будут в четыре раза превосходить возможности человека, в сутки он будет собирать 4,5 т томатов, в то время как человек может собрать 1,2 т.

Промышленные комбайны должны появиться в теплицах через 1,5 года, финансовую поддержку проекту оказывает холдинг «Эко-культура».

«Солнечный дар» — самый масштабный тепличный комплекс в составе холдинга «Эко-культура», также он является одним из крупнейших в России и Европе. В его активах, в том числе, 13 высокотехнологичных тепличных комплексов в восьми регионах России.

Путин прибыл с визитом в Ставропольский край ранее во вторник. Ожидается, что он рассмотрит вопросы развития сельского хозяйства региона. Помимо этого, президент проведет встречу с главой региона Владимиром Владимировым.

До этого, 22 февраля, президент совершил визит в Чувашию. Путин провел встречу с местными жителями, которые поблагодарили его за вклад в развитие республики.