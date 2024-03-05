Владимир Путин прибыл в Ставропольский край

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Ставропольский край. Об этом 5 марта сообщил корреспондент «Известий».

Российский лидер в ходе визита рассмотрит вопросы развития сельского хозяйства региона. Кроме того планируется, что президент посетит тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура» и пообщается с работниками предприятия, выращивающего огурцы и помидоры.

Местные жители собрались Солнечнодольска у Центра культуры и досуга в ожидании президентского кортежа.

Также ожидается, что в режиме видеоконференции глава РФ примет участие в открытии новых производственных объектов Ленинградской и Белгородской областях и Мордовии. Помимо этого, президент проведет встречу с главой региона Владимиром Владимировым.

До этого, 22 февраля, президент совершил визит в Чувашию. Путин провел встречу с местными жителями, которые поблагодарили его за вклад в развитие республики.

Ранее в тот же день глава государства совершил полет на Ту-160М в Казани. Длительность полета составила около 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления российский лидер отметил, что «техника отличная» и она действительно соответствует новому поколению. Он также заявил, что Ту-160М можно принимать в состав Вооруженных сил России.

Также во время визита в Татарстан президент, глава Татарстана Рустам Минниханов и бывший президент республики Минтимер Шаймиев по видеоконференцсвязи открыли новый перинатальный центр на базе Городской клинической больницы № 7 имени М.Н. Садыкова. Кроме того, Путин дал старт строительству центра научных исследований и масштабирования технологий «Сибура» в Казани.