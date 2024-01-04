Истина в зерне: российский АПК вновь провел хороший год

Россия вновь смогла собрать околорекордный урожай зерна. Рост цен на яйца шокировал всех вопреки увеличению выпуска яиц на птицефабриках. Отечественные свиноводы после 15-летнего ожидания получили пропуск на крупнейший мировой рынок. О том, что происходило в агропромышленном комплексе и какие результаты он показал в ушедшем году, — в материале «Известий».

Зерно

Урожай зерновых в этом году стал вторым в истории, немного уступив показателям рекордного прошлого года и с большим отрывом превзойдя все остальные. В бункерном весе было собрано 153 млн т против 157,7 млн т в 2022 году. Сколько останется после рефакции, в чистом весе, сказать сложно: эта цифра может колебаться в районе от 3 до 9%, во влажные годы больше, чем в сухие. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в середине декабря называл цифру в 146 млн т, в конце месяца — «не менее» 142 млн т. Росстат оценивает предварительные данные в чистом весе в 142,6 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) предсказывает показатели в 145 млн т. В 2022-м он достиг 153,8 млн т. В этом году сбор урожая в некоторых регионах продлится до января, так что окончательные цифры будут ясны не ранее февраля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Справедливости ради, в этом году данные по урожаю зерна включают новые регионы, где, по оценкам Патрушева, сборы должны составить 5–6 млн т. В то же время, даже за вычетом этих цифр показатели остаются на уверенном втором месте за все годы, демонстрируя исключительно быстрый рост тренда. Еще 10 лет назад урожай в 100 млн т считался отличным.

Сейчас столько собирается только пшеницы. В бункерном весе объемы уже достигли девятизначных цифр, после рефакции, по разным оценкам, останется от 90–95 млн т. Любопытно, что летом Минсельхоз оперировал более скромными оценками — 78 млн т. Урожайность составляет около 32,6 ц/га — снижение в сравнении с прошлым годом примерно на 8%. Предварительные данные показали, что сборы пшеницы первого–четвертого классов (продовольственной) составляют около 70–75%, пятого класса (фуражной) — 20–25%.

Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире в этом сезоне (с середины 2023-го по середину 2024 года). Прогнозируется вывоз около 48–51 млн т основной зерновой культуры. На данный момент экспорт составил 23,7 млн т, в декабре темпы вывоза несколько замедлились. Погода и логистические проблемы могут стать ключевыми ограничителями экспорта. Колоссальный урожай вызывает определенное беспокойство в плане возможного затоваривания рынка, но пока цены на пшеницу в российских портах являются вполне приличными — около $250 за тонну. Всего же с начала года Россия экспортировала продовольствия на $43 млрд, что является очередным рекордом. На пшеницу пришлось 38% денежного объема всего экспорта — она остается важнейшим стратегическим товаром, по важности в номенклатуре поставок за границу стоящим сразу после энергоносителей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

К слову, о хлебном экспорте: в 2022 году резко увеличился вывоз муки из страны, составивший 881 тыс. т — максимум за много лет и в три раза больше, чем в 2021-м. Позитивная динамика должна продолжиться: ожидается, что экспорт превысит миллион тонн, а к концу сезона достигнет 1,6 млн т. Это, конечно, всё еще далеко от показателей Турции, которая экспортирует 3 млн т в год (причем в основном из российского зерна), но разрыв стремительно сокращается. Даже вопреки тому, что турецкие производители имеют явное преимущество за счет перекрестного субсидирования в нарушение правил ВТО.

Стоит выделить и рост производства твердой пшеницы (дурума), сборы которой по итогам года, по словам Дмитрия Патрушева, должны составить 1,6 млн т. Это вдвое больше, чем в среднем в прошедшие пять–семь лет и всего на 200 тыс. т меньше, чем планируется достичь к 2025 году. С декабря из-за роста цен на макароны из России запрещен экспорт дурума, который является не сортом обычной пшеницы, а отдельным, хотя и близким, видом. Собранного урожая с лихвой хватит на обеспечение внутреннего рынка страны, который ежегодно нуждается в 1,5 млн т твердой пшеницы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Прирост ожидается и еще по одному направлению — кукурузе. Урожай, как предсказывает Минсельхоз США, должен составить до 17 млн т (больше прошлогоднего рекорда на 1,2 млн т). Урожайность составит 66 ц/га, на 10% больше, чем в прошлом году. Однако, как и в случае с другими зерновыми культурами, сложные погодные условия затруднили сбор, в результате чего на декабрь было убрано только 80% засеянных «царицей полей» площадей (обычно к декабрю — более 90%). Отметим, что площадь посевов под кукурузу в этом году сократилась, но хорошая погода в течение сезона и повышение эффективности хозяйств дали решающий эффект, обеспечивший интенсивный рост в отрасли.

Овощи

В производстве овощей и картофеля также наблюдался рост опять-таки вопреки сокращению посевов. Площади под картофель сократились на 30 тыс. га, однако в «организованном» секторе урожай корнеплодов должен составить 8,4 млн т — по крайней мере, такой прогноз российский Минсельхоз дал в середине декабря. Это максимум за последние 30 лет и на 15% больше, чем в 2022 году. Данные по сборам, включающим личные и подсобные хозяйства, есть за январь–октябрь: 19,3 млн т, что на 8,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Лучшее, как известно, враг хорошего: в соседней Белоруссии также впечатляющий урожай, что привело к локальному кризису перепроизводства. Закупочные цены в соседней стране упали на 18%, что заставляет нервничать российских производителей. Избыток белорусского картофеля может затопить наш рынок, который и так не страдает от дефицита.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Овощей к ноябрю было собрано 12,6 млн т, на 5,8% больше, чем в 2022 году, который сам по себе был весьма успешен. Рост производства удалось реализовать во многом из-за увеличения емкости хранилищ. Сейчас в этом направлении реализуется несколько крупных инвестпроектов. Тем не менее овощехранилищ по-прежнему недостаточно: дефицит составляет 3–6 млн т и остается тяжелой гирей на ногах российских производителей. Полное самообеспечение и масштабная работа на экспорт в отрасли возможны будут не ранее чем через два–три года.

Животноводство

Сектор оказался в центре внимания с конца осени из-за впечатляющего взлета цен на яйца, которые подорожали в полтора раза. Называлось множество причин происходящего: нехватка рабочей силы, птичий грипп, рост расходов производителей, ценовой сговор, перебои с поставками кормов и ветеринарных препаратов и даже проблемы с логистикой в Белгородской области — крупнейшем центре производства мяса птицы и яиц в стране. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина вообще считает, что главную роль сыграл повышенный спрос потребителей. Правительство было вынуждено даже приоткрыть рынок для иностранных поставщиков, чтобы смягчить острый дефицит. Судя по всему, отрасль успокоится только в начале следующего года, когда импорт сгладит ситуацию на потребительском рынке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вообще говоря, производство яиц в стране не упало, а по итогам января–ноября даже выросло на 2%. Другой вопрос, что учитывая растущий спрос, от сектора ожидали большего. Схожие проблемы фиксировались с лета и в смежном сегменте курятины, где в итоге было решено поддержать производителей льготными кредитами. Птицефабрики сейчас находятся не в лучшей форме, и объемы производства не превышают прошлогоднего уровня. Ограничения на экспорт и повышение квот на импорт должно сыграть свою роль, но нужно время. В целом самая успешная отрасль животноводства определенно нуждается во внимании со стороны государства, учитывая проблемы с кормами и птичьим гриппом. Иначе стагнация может затянуться надолго со всеми отсюда вытекающими последствиями на прилавках.

В других животноводческих сегментах ситуация более здоровая. По предварительным оценкам, производство свинины в живом весе в стране вырастет примерно на 200–250 тыс. т и составит 5,5 млн т. Осенью произошло важнейшее для сектора событие: Китай отменил запрет на поставки свинины из России, действовавший 15 лет. Таким образом, отечественные свиноводы получили доступ к самому крупному рынку мира, что обещает довольно радужные перспективы для отрасли. Занятие даже 10% импорта на китайский рынок позволит увеличить российский экспорт свинины (150 тыс. т по итогам 2022 года) в разы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Молочная отрасль, несмотря на хронические жалобы на низкие закупочные цены, продолжает развиваться умеренными темпами. Производство молока по итогам 2023 года должно вырасти на 3–4% по сравнению с предыдущим годом. Отметим довольно скромный вклад молочных продуктов в инфляцию в 2023-м.

Общие проблемы для аграрных отраслей остаются теми же, что и в 2022 году. Санкции, рост цен на энергоносители, технику и комплектующие — не самая лучшая окружающая среда для поступательного развития. Продажи сельхозтехники, кстати, упали в этом году на 15%. Программы Росагролизинга не могут обеспечить все потребности аграриев, которым нужно не только расширять закупки новой техники, но и обновлять старую — до 60% тракторов в России являются морально или физически устаревшими.

Не менее сложная ситуация складывается и с импортозамещением семенного фонда. В области фрукто- и овощеводства зависимость от поставок из-за границы исключительно велика, и, хотя санкции на эту сферу не распространяются, закупаться за рубежом сейчас сложнее и дороже, чем раньше. Весь этот комплекс проблем предстоит распутывать в ближайшие годы, если Россия рассчитывает, что наиболее динамичная отрасль экономики последнего десятилетия сохранит темпы своего развития.