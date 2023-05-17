Зерно цепи: власти выделят дополнительные 4 млрд рублей экспортерам АПК

Власти дополнительно выделят экспортерам 4 млрд рублей на субсидирование затрат при транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции . Об этом сказано в письме Минсельхоза в ответ на обращение «Опоры России» (есть у «Известий»). Объем помощи агропромышленному комплексу (АПК) на этот финансовый год в размере 7 млрд рублей был исчерпан уже в марте , рассказали в бизнес-объединении. Увеличение финансирования необходимо из-за санкционного давления и усиления конкуренции со стороны азиатских стран. При этом бизнес считает, что выделенных средств всё равно будет недостаточно .

Продовольственная безопасность

Правительство приняло решение о выделении дополнительного финансирования на возмещение затрат при экспорте сельскохозяйственной и продовольственной продукции в размере не менее 4 млрд рублей , говорится в письме Минсельхоза в адрес «Опоры России» (есть в распоряжении «Известий»). Таким образом, в 2023 году на оказание господдержки при транспортировке продукции АПК из средств федерального бюджета будет направлено 11 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза .

В начале мая «Опора России» направила в ведомство письмо с просьбой инициировать выделение дополнительных 6 млрд на эти цели. В письме отмечалось, что объем помощи на нынешний финансовый год в размере 7 млрд рублей был исчерпан уже в конце марта .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно постановлению правительства, у экспортеров есть возможность компенсировать до 80% фактических понесенных затрат при транспортировке промышленной продукции до конечного покупателя. Предельный размер поддержки не должен превышать 25% стоимости поставленной продукции . В настоящее время сумма заявок от российских организаций уже превышает 10 млрд рублей.

«Среднесрочное планирование и осуществление экспортной деятельности в условиях серьезного роста затрат на логистику (транспортировка автотранспортом подорожала в зависимости от региона на 20–70%, железнодорожные перевозки подорожали на 30–90%, а фрахт судов подорожал в два-три раза по отношению к 2021 году) требуют предсказуемой государственной поддержки», — подчеркивается в письме «Опоры России».

Также там отмечается, что конкуренция со странами Азии затруднительна из-за возмещения их экспортерам со стороны государств практически 100% затрат на транспортировку. При компенсации логистических издержек в рамках действующих мер отрасль кратно могла бы увеличить экспортную составляющую, что привело бы к усилению роли РФ на мировых рынках продовольственных товаров , считают в бизнес-объединении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Это в свою очередь приведет к дальнейшему развитию производства продукции АПК, созданию новых рабочих мест, увеличению платежеспособного спроса, расширению налогооблагаемой базы . В сочетании с мерами по оптимизации импорта это позволит увеличить положительное сальдо в торговле продовольствием и укрепить продовольственную безопасность страны», — отмечается в письме.

Справка «Известий» По данным Россельхознадзора, российское зерно и продукты его переработки в 2022 году покупали 126 стран мира. Основными приобретателями российского зерна выступали страны Ближнего Востока с долей 39%, Африки — 20%, Азии — 31%, ЕС — 7%.

Важен ритм

Выделенных 4 млрд рублей будет недостаточно, потому что госпрограмма востребована , считает бизнес. Также есть проблема в ритмичности поступления денег, отметил вице-президент «Опоры России» Сергей Соколов.

— Обязательства по субсидированию за III и IV кварталы переносятся всегда на следующий год. Получается, что экспортер осуществляет полгода деятельность, а субсидию получает только со следующего календарного года . В 2023-м были выделены 7 млрд рублей, которые за месяц освоились, поэтому властям экстренно пришлось выделять дополнительные средства, — пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Пауза между выплатами в несколько месяцев приводит к вымыванию оборотных средств у экспортеров , поскольку затраты на транспортировку продукции стремительно растут, добавил Сергей Соколов.

Выделение дополнительных средств АПК поддерживают профильные ассоциации.

— Все страны мира такое субсидирование перевозок применяют. А нам, учитывая наши расстояния по России, это особенно важно. Ведь это поможет значительно увеличить конкурентоспособность нашей продукции на зарубежных рынках , — пояснил президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов.

В прошлом году был рекордный урожай зерновых, поэтому растут запасы мукомольной продукции, а также объемы производства молочной и мясной продукции, отметила руководитель направления «Экономика и социальная политика» ЦСР Елена Разумова. В этой связи компенсация затрат на перевозку за границу — это оправданная мера для поддержания их рентабельности , считает она.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Если в 2018 году господдержка была оказана 80 российским организациям при выделенных средствах федерального бюджета в размере 829,1 млн рублей, то к 2022-му сумма увеличилась в 8,4 раза , привели цифры в Минсельхозе. Затраты при транспортировке продукции АПК были просубсидированы 412 получателям, что в 5,1 раза больше показателя 2018 года , добавили там.

В марте Российский зерновой союз не исключил уменьшения урожая зерна в России в 2023 году до 120 млн т в связи с неблагоприятными погодными условиями и снижением технологичности отрасли. По данным Росстата, урожай зерна в прошлом году в чистом весе составил рекордные 157,7 млн т.