Треть — лишняя: бизнес накажут за подорожание продуктов на 30%

Крупным компаниям запретят устанавливать экономически необоснованные цены на продукты. Речь о случаях, когда стоимость товаров выросла на 30% в течение 60 дней без видимых причин . Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла такой законопроект в правительство, выяснили «Известия». Ограничение должно действовать до конца 2024 года. Нарушителям сначала будут выдавать предписания, следующий шаг — возбуждение дела . Но эксперты увидели риски для компаний при таком регулировании: бизнес могут привлечь к ответственности без дополнительных объяснений .

Взялись за свое

В правительстве обсуждают новый инструмент стабилизации стоимости продуктов: ФАС предлагает запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на товары, следует из законопроекта службы (поправки в ФЗ «О защите конкуренции»). Его разработали по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова. Речь идет о достаточно резком росте стоимости товаров — до 30% на протяжении не более чем 60 дней при условии, что его никак нельзя объяснить экономическими факторами .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Среди них служба называет существенное изменение спроса или предложения товаров, колебание регулируемых тарифов, цен на сырье и комплектующие, сезонные факторы и другое . Перечень товаров, которые будет отслеживать регулятор, установит правительство. Можно предположить, что это будут социально значимые продукты — мясо, молоко, яйца, хлеб, чай и другие . Причем принимать решение о необоснованном росте ФАС будет на основе данных от Минэкономразвития, сказано в проекте.

« Причиной роста цен на товары в ряде случаев служит недобросовестное поведение участников рынков, которые ведут спекулятивную политику в отношении потребителей », — говорится в пояснительной записке к проекту.

В ФАС «Известиям» не уточнили, когда конкретно столкнулись с таким значимым повышением цен в 2022 и 2023 годах, тем более по указанным выше причинам.

В этом году в РФ максимально динамично дорожали яйца, курятина, но регуляторы не фиксировали повышения розничной стоимости в 30% . Как следует из последних данных Росстата за октябрь, в 2023-м цена куриных яиц выросла на 23,8% по сравнению с прошлым октябрем, мяса птицы — на 22%, охлажденных и мороженых кур — на 26,8% . Бизнес пояснял, что такая динамика связана с подорожанием материально-технических ресурсов и их транспортировки из-за увеличения цены газомоторного топлива . Кроме того, выросли затраты на обслуживание оборудования, а также расходы на доставку грузов, ТО и ремонт автопарка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если ФАС выявит признаки нарушения, то компания получит предупреждение, его игнорирование грозит возбуждением дела. Также могут быть назначены штрафы: для юридических лиц — до 0,03% суммы выручки от реализации товара (не менее 50 тыс. рублей) , следует из поправок в КоАП, которые также представила служба (есть у «Известий»). Там уточнили, что законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение отдельных хозяйствующих субъектов на рынке , при этом такие меры будут носить временный характер. Закон должен вступить в силу с момента его опубликования, на данный момент предполагается, что он будет действовать до конца 2024 года , следует из документов.

В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова уточнили, что поручение разработать законопроект ФАС получила в сентябре. В кабмине получили проект, уточнил источник в правительстве. В Минэкономразвития и Минсельхозе «Известиям» не предоставили комментариев.

Инструмент контроля

Сейчас в РФ есть два инструмента для стабилизации цен: если на какой-то товар они резко повысились на 10%, правительство имеет право вмешаться в регулирование и определить предельно допустимую стоимость на товар , и второе — добровольное обязательство ритейлеров по ограничению наценки на социально значимые продукты в 5% .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Главная новация законопроекта ФАС — легализация такого понятия, как «экономически необоснованная цена», в первую очередь в отношении товаров массового спроса , сказали «Известиям» в Институте развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ). По сути, это означает существенное расширение возможностей по вмешательству регуляторов в ценообразование по всей товаропроводящей цепочке. Из рисков в ИРПЭ выделили усиление государственного контроля за участниками рынка, в первую очередь за ритейлерами . Например, их смогут чаще проверять, предположили в институте.

Минпромторг рассматривал этот законопроект, замечаний и предложений у ведомства не возникло , отметили в министерстве.

— Торговые сети транслируют цены производителей на полку и в целом неохотно идут на повышение, ведь это их конкурентное преимущество , — добавили в пресс-службе. — Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания первой цены (базовые, которые покупают прежде всего) за счет собственной маржи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Действительно, резкое повышение стоимости не характерно для современного ритейла , сказал «Известиям» вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов. Торговые сети постепенно транслируют рост закупочных цен на полку, растягивают его на больший период , чтобы сохранять потребительский спрос.

Источник в одной из крупных продуктовых сетей отметил, что пока неясно, как в принципе регуляторы намерены реализовать новые нормы на практике . Минэкономразвития проводит анализ розничных цен на основе данных Росстата, которые отражают динамику в целом по рынку, а не по отдельным торговым сетям или магазинам , добавил собеседник «Известий».