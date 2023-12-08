Треть — лишняя: бизнес накажут за подорожание продуктов на 30%
Крупным компаниям запретят устанавливать экономически необоснованные цены на продукты. Речь о случаях, когда стоимость товаров выросла на 30% в течение 60 дней без видимых причин. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла такой законопроект в правительство, выяснили «Известия». Ограничение должно действовать до конца 2024 года. Нарушителям сначала будут выдавать предписания, следующий шаг — возбуждение дела. Но эксперты увидели риски для компаний при таком регулировании: бизнес могут привлечь к ответственности без дополнительных объяснений.
Взялись за свое
В правительстве обсуждают новый инструмент стабилизации стоимости продуктов: ФАС предлагает запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на товары, следует из законопроекта службы (поправки в ФЗ «О защите конкуренции»). Его разработали по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова. Речь идет о достаточно резком росте стоимости товаров — до 30% на протяжении не более чем 60 дней при условии, что его никак нельзя объяснить экономическими факторами.
Среди них служба называет существенное изменение спроса или предложения товаров, колебание регулируемых тарифов, цен на сырье и комплектующие, сезонные факторы и другое. Перечень товаров, которые будет отслеживать регулятор, установит правительство. Можно предположить, что это будут социально значимые продукты — мясо, молоко, яйца, хлеб, чай и другие. Причем принимать решение о необоснованном росте ФАС будет на основе данных от Минэкономразвития, сказано в проекте.
«Причиной роста цен на товары в ряде случаев служит недобросовестное поведение участников рынков, которые ведут спекулятивную политику в отношении потребителей», — говорится в пояснительной записке к проекту.
В ФАС «Известиям» не уточнили, когда конкретно столкнулись с таким значимым повышением цен в 2022 и 2023 годах, тем более по указанным выше причинам.
В этом году в РФ максимально динамично дорожали яйца, курятина, но регуляторы не фиксировали повышения розничной стоимости в 30%. Как следует из последних данных Росстата за октябрь, в 2023-м цена куриных яиц выросла на 23,8% по сравнению с прошлым октябрем, мяса птицы — на 22%, охлажденных и мороженых кур — на 26,8%. Бизнес пояснял, что такая динамика связана с подорожанием материально-технических ресурсов и их транспортировки из-за увеличения цены газомоторного топлива. Кроме того, выросли затраты на обслуживание оборудования, а также расходы на доставку грузов, ТО и ремонт автопарка.
Если ФАС выявит признаки нарушения, то компания получит предупреждение, его игнорирование грозит возбуждением дела. Также могут быть назначены штрафы: для юридических лиц — до 0,03% суммы выручки от реализации товара (не менее 50 тыс. рублей), следует из поправок в КоАП, которые также представила служба (есть у «Известий»). Там уточнили, что законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение отдельных хозяйствующих субъектов на рынке, при этом такие меры будут носить временный характер. Закон должен вступить в силу с момента его опубликования, на данный момент предполагается, что он будет действовать до конца 2024 года, следует из документов.
В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова уточнили, что поручение разработать законопроект ФАС получила в сентябре. В кабмине получили проект, уточнил источник в правительстве. В Минэкономразвития и Минсельхозе «Известиям» не предоставили комментариев.
Инструмент контроля
Сейчас в РФ есть два инструмента для стабилизации цен: если на какой-то товар они резко повысились на 10%, правительство имеет право вмешаться в регулирование и определить предельно допустимую стоимость на товар, и второе — добровольное обязательство ритейлеров по ограничению наценки на социально значимые продукты в 5%.
Главная новация законопроекта ФАС — легализация такого понятия, как «экономически необоснованная цена», в первую очередь в отношении товаров массового спроса, сказали «Известиям» в Институте развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ). По сути, это означает существенное расширение возможностей по вмешательству регуляторов в ценообразование по всей товаропроводящей цепочке. Из рисков в ИРПЭ выделили усиление государственного контроля за участниками рынка, в первую очередь за ритейлерами. Например, их смогут чаще проверять, предположили в институте.
Минпромторг рассматривал этот законопроект, замечаний и предложений у ведомства не возникло, отметили в министерстве.
— Торговые сети транслируют цены производителей на полку и в целом неохотно идут на повышение, ведь это их конкурентное преимущество, — добавили в пресс-службе. — Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания первой цены (базовые, которые покупают прежде всего) за счет собственной маржи.
Действительно, резкое повышение стоимости не характерно для современного ритейла, сказал «Известиям» вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов. Торговые сети постепенно транслируют рост закупочных цен на полку, растягивают его на больший период, чтобы сохранять потребительский спрос.
Источник в одной из крупных продуктовых сетей отметил, что пока неясно, как в принципе регуляторы намерены реализовать новые нормы на практике. Минэкономразвития проводит анализ розничных цен на основе данных Росстата, которые отражают динамику в целом по рынку, а не по отдельным торговым сетям или магазинам, добавил собеседник «Известий».
Основной риск, который возникает при реализации такой инициативы — это возможность привлечь крупную компанию к ответственности без необходимости доказывать дополнительный состав — например, сговор, картель, превышение доли на рынке и монопольного положения, полагает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Основные продажи составляют товары с глубокими скидками в 30–40%, и гипотетически к ответственности можно привлечь любое предприятие, приложив накладные другого юридического лица на аналогичный товар по акции и без скидки, добавил он.