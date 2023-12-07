Ценная акция: в РФ появилась единая платформа для программ лояльности

В РФ появилась платформа, на которой компании и производители смогут запускать собственные программы для привлечения клиентов и устанавливать многоуровневые системы кэшбека. Сервис «Клубы лояльности» запустил «Тинькофф» совместно с несколькими крупными брендами, расширив направление партнерств. Компании, участвовавшие в пилотном проекте платформы, уже сумели заметно увеличить объемы продаж своих товаров — у отдельных партнеров наблюдается двукратный рост. С точки зрения клиентов, это логичное расширение кэшбека по категориям, уточняют эксперты. Другие банки также активно развивают свои программы лояльности, в том числе за счет партнерств, например, «Сбер» и Совкомбанк. Эксперты отмечают, что такие предложения зачастую выгодны и потребителям, и брендам, а кэшбек может выступать альтернативой скидке. Сейчас банки борются за транзакционную активность и за клиентов, поэтому предлагают новые интересные условия.

Как сэкономить на кэшбеке

«Тинькофф» запустил платформу, объединившую в себе программы кэшбека от крупных российских брендов, сообщили «Известиям» в пресс-службе организации. Клиенты банка смогут подключаться к неограниченному объему «Клубов лояльности» от разных сторонних компаний в приложении «Тинькофф». За счет развития партнерств в рамках направления «Тинькофф Выгода» у клиентов экосистемы появляются новые возможности получить дополнительный кэшбек, уточнили в пресс-службе «Тинькофф».

Как пояснили в компании, создать собственную программу лояльности в приложении «Тинькофф» сможет любой бренд, а клиенты смогут получать кэшбек за покупку товаров в самых разных категориях. Сейчас уже доступны, например, клубы от производителя бытовой химии Synergetic, производителя безалкогольных напитков «Добрый», производителя вина «Коктебель». В них есть накопительная система мотивации, в которой выплаты по кэшбеку зависят от объема покупок. Дополнительно оформлять регистрацию в каждой программе лояльности и заполнять информацию о себе не нужно, подключение происходит «в один клик», уточнили в «Тинькофф».

При этом производители и бренды благодаря такой системе могут наращивать объемы покупок товаров, а также увеличивать осведомленность о своих продуктах, пояснили в пресс-службе банка. Также они получают широкие возможности для продвижения за счет банковской экосистемы (например, через push-уведомления приложения) и крупной аудитории «Тинькофф»: количество активных пользователей приложения банка составляет более 25 млн человек в месяц.

С момента запуска совместных программ в 2022 году бренды-партнеры «Тинькофф» смогли заметно улучшить свои результаты. Например, производитель бытовых фильтров для воды «Барьер» после подключения смог увеличить средний чек вдвое за два квартала. А у компании Synergetic количество купленных товаров выросло почти на 20% за 10 месяцев действия клуба.

— Клубы лояльности от «Тинькофф Выгоды» позволяют как таргетироваться на узкую аудиторию, так и работать со всеми пользователями банка, — говорит руководитель e-commerce проектов в Synergetic Михаил Ржаницын.

Программа «Тинькофф» — это логическое продолжение повышенного кэшбека по категориям, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. В среднем клиент покупает товары в 5–10 магазинах на регулярной основе. Поэтому если у потребителя будет выбор и он сможет за счет приверженности бренду получать выгодные бонусы, то спрос на программу будет, считает эксперт.

Клубы лояльности при покупках товаров определенных брендов работают за счет экономии на банковских комиссиях, объяснил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. Это становится возможно, потому что компании и покупатели — клиенты одной финорганизации.

При продаже товаров по адекватным ценам участие в таких клубах выгодно и клиентам, и брендам, отметил эксперт. Впрочем, в таких программах присутствует и рекламная составляющая, а также борьба между компаниями за передел рынка.

Какие кешбек-программы есть на рынке

Собственные программы лояльности есть у большинства участников рынка — например, «Мультибонус» от ВТБ или PSBonus от ПСБ. Банки активно развивают эти предложения как самостоятельно, так и через развитие партнерств.

Например, участники «СберСпасибо» могут получать до 30% кэшбека бонусами за покупки в более 75 тыс. торговых точек, а затем обменивать их на скидки до 99% при оплате товаров у партнеров, отметили в пресс-службе.

По картам «Халва» Совкомбанк начисляет клиентам кэшбек до 10% в зависимости от суммы покупки, но только при оплате собственными средствами, рассказала управляющий директор финорганизации Анна Камбулова.

В Газпромбанке предлагают четыре программы лояльности, которые клиент может менять раз в месяц. Так, например, одна из них дает повышенное вознаграждение 5% в шести популярных категориях (одежда, обувь, АЗС и другие), а также 1% по другим покупкам, сообщили в пресс-службе.

В «Почта банке» также делают разбивку уровня кэшбека по категориям товаров. Максимальное вознаграждение 10% клиенты могут получить при оплате в супермаркетах и на почте. А при покупках у партнеров программы потребителям должны начислять до 30%, добавили в пресс-службе. Сейчас всё больше потребителей внимательнее изучают условия вознаграждений и осознанно подходят к выбору карты для покупок, отметил руководитель управления развития транзакционных продуктов кредитной организации Тимур Бедрединов.

В банке «Санкт-Петербург» участникам программы начисляют бонусы до 3% за любые покупки и до 50% при оплате товаров и услуг у партнеров, сообщили в пресс-службе.

Подобными предложениями пользуются порядка 70–80% россиян, которые активно применяют безналичные расчеты, оценил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group. Большинство предпочитают возврат средств деньгами, однако именно этот инструмент встречается всё реже.

Партнерские программы с повышенным вознаграждением — это распространенная практика, добавил управляющий директор, руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, основной эффект здесь рекламный, поскольку кэшбек часто может закладываться в стоимость товара. Тогда по сути он становится альтернативой скидке.

В условиях скачкообразного роста ключевой ставки и ужесточения условий кредитования запуск многочисленных новых программ лояльности — это одна из скрытых форм борьбы за ликвидность, уверен Тимур Садыков из РЭУ им. Г.В. Плеханова.