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Сколько в омлет: власти подготовили меры по стабилизации цен на яйца

В кабмине считают, что помочь должны расширение импорта и заключение долгосрочных договоров о поставках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца, выяснили «Известия». ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручено оценить обоснованность подорожания, возможность наращивания импорта, а также простимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты. Сигналы о том, что цены на эту продукцию растут, приходят в последнее время из разных регионов. В числе причин — удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса. В Минсельхозе подтвердили рост цен, отметив, что в настоящее время прорабатываются и дополнительные регулирующие меры на случай, если обозначенных кабмином будет недостаточно. В ФАС рассказали, что направили запросы в 10 федеральных торговых сетей.

От импорта до бизнеса

В связи с ростом цен на яйца в регионах кабмин принимает ряд мер. Так, в секретариате первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова «Известиям» сообщили, что на прошлой неделе он провел очередное еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары. По его итогам в части ситуации со стоимостью куриных яиц был дан ряд поручений, в том числе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с Минсельхозом провести анализ обоснованности их повышения компаниями-производителями, исходя из их затрат.

Яйца
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также Минсельхоз должен проработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторг — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.

Справка «Известий»

За последние недели яйца подорожали в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской, Костромской, Ульяновской, Читинской, Ярославской, Владимирской и Сахалинской областях, Ставропольском крае, Удмуртии, сообщал Росстат, СМИ и птицефабрики. По данным федерального агентства, стоимость куриных яиц в РФ выросла в октябре на 13,1% по сравнению с сентябрем. С начала года они подорожали на 18,6%. Самый большой рост цен за десяток яиц зафиксирован в Приморье, сообщали местные СМИ. В торговых сетях региона товар предлагают по цене 190 рублей, а на рынке домашние яйца могут стоить 200 рублей.

Рост цен бизнес объясняет увеличением стоимости материально-технических ресурсов и их транспортировки за счет подорожания газомоторного топлива. Кроме того, повышаются затраты на обслуживание оборудования за счет удорожания материалов и запасных частей, а также растут расходы на доставку сборных грузов, ТО и ремонт автопарка.

Так, например, о повышении стоимости своей продукции из-за этих факторов в среднем на 26% на прошлой неделе заявила птицефабрика «Островная» на Сахалине.

В Минсельхозе подтвердили, что в 2023 году на фоне повышенного спроса на куриные яйца в России отмечается рост цен на эту продукцию. Но в регионах ситуация складывается по-разному — сейчас вопрос на особом контроле в министерстве, сказали «Известиям» в ведомстве.

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Минсельхоз совместно с ФАС определяет причины, по которым повышаются цены, а также возможные меры реагирования. При этом важным фактором остается сохранение темпов развития отрасли и стимулирование наращивания производства, уточнили в министерстве. Так, с основными производителями уже согласован план по дополнительному увеличению этого показателя. По данным ведомства, с января по сентябрь 2023 года производство яиц в РФ выросло на 2,6%, до 28,8 млрд штук. Во всех категориях хозяйств — на 1,7%, до 35,4 млрд штук. По итогам года Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте.

В министерстве добавили, что совместно с Минпромторгом будут стимулировать производителей и торговые сети заключать долгосрочные договоры о поставках продукции, что позволит обеспечить их прогнозируемые объемы и цены в рознице. Также Минсельхоз ведет работу по увеличению импорта яиц из стран ЕАЭС.

Женщина покупает яйца
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей. Вместе с тем в настоящее время осуществляется проработка дополнительных регулирующих мер на случай, если вышеуказанных будет недостаточно, — подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе ФАС «Известиям» сообщили, что служба поручила территориальным органам собрать данные для проведения анализа обоснованности установления компаниями — производителями яиц оптово-отпускных цен.

— Работа в данном направлении уже ведется в регионах. Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о предоставлении сведений о еженедельной динамике закупочных и розничных цен на куриные яйца, — пояснили в антимонопольном органе.

Редакция также попросила Минпромторг прокомментировать выполнение поручений Андрея Белоусова.

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Спрос вырос, а производство — нет

Один из лидеров рынка, стратегический партнер большинства федеральных сетей России — птицефабрика ОАО «Волжанин», назвала «Известиям» несколько причин, влияющих на отпускные цены на яйца.

Ключевой причиной мы считаем смещение баланса спроса и предложения на рынке. При высоких ценах на мясо, в том числе и куриное, покупатели выбирают более доступный источник белка — яйцо, поэтому увеличилось потребление этого продукта, — отметили в компании.

При этом объемы производства не увеличились пропорционально, птичий грипп и другие заболевания замедлили темпы роста рынка, образовался незакрывающийся спрос и цены начали повышаться, пояснили представители бизнеса.

Куры
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кроме того, отметили в компании, спрос на яйцо, а соответственно, и динамика цен, имеют сезонность: каждый год наблюдается увеличение стоимости в осенние месяцы и перед пасхальными праздниками, а к лету цены снижаются. При этом они подчеркнули, что работают с торговыми сетями прежде всего по контрактам с регулярными отгрузками по согласованным на определенный период ценам.

«Известия» направили запросы и другим крупнейшим птицефабрикам. В их числе — «Синявинская», «Роскар», «Свердловская», «Окская», «Яратель», «Вараксино», «Башкирская», «Челябинская», «Комсомольская», «Сеймовская».

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По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, ритейл добровольно на протяжении длительного времени ограничивает эффект от роста закупочных цен на ряд социально значимой продукции, к которой также относится куриное яйцо.

Наценки крупнейших ритейлеров на яйцо категории C1 отрицательные. Аналогичная ситуация с июля наблюдается с наценкой на тендерное куриное яйцо, тогда как оптовая закупочная стоимость на него существенно росла, особенно в сентябре и октябре, — сказал он «Известиям».

По его словам, торговля взаимодействует по данному вопросу с органами власти, производителями и поставщиками.

— Работа направлена на поиск решений для обеспечения баланса спроса и предложения, сдерживания резкого роста цен для потребителей. Также в двустороннем режиме торговые сети отдельно прорабатывают каждый случай повышения цен со стороны поставщиков и совместно с ними ищут возможности для его сглаживания, — отметил Игорь Караваев.

Птицефабрика
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При этом он обратил внимание на тот факт, что в условиях давления проинфляционных факторов на всех участников цепочки ритейл не может нивелировать рост цен только за счет оптимизации собственных затрат в структуре наценки.

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева также объяснила рост цен сезонностью.

— Повышение цен в это время происходит из года в год, каждую осень. В целом рынок стабилен. Никакого дефицита поставок этого товара, на мой взгляд, нет, — заявила эксперт.

При этом она напомнила, что в стоимость закладываются удорожание топлива, инфляция, но это не основные факторы увеличения стоимости.

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