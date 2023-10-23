Повышение из правил: тарифы на интернет в РФ могут вырасти на 10-15%

Тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в РФ могут вырасти на 10 – 15% и выше в 2024 году. Об этом TelecomDaily рассказали руководители более половины крупнейших российских интернет-провайдеров. Главной причиной этого бизнес видит в росте издержек, в первую очередь расходов на закупку оборудования, подорожавшего из-за ухода многих зарубежных вендоров. Эксперты также говорят об увеличении операционных расходов, арендной платы, затрат на логистику. Несмотря на рост, тарифы на связь в РФ остаются одними из самых низких в мире, добавляют они.

Индексация санкций

В 2024 году тарифы на фиксированную связь, домашний интернет и платное ТВ в РФ могут вырасти на 10 – 15% и даже больше. Это показали результаты опроса топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, проведенного агентством TelcomDaily. О предстоящем повышении цен предупредили 82% респондентов, рассказал «Известиям» гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Большинство из них (более 43%) прогнозируют рост 10–15%, около 13% говорят о повышении на 16% и выше, следует из опроса. Четверть опрошенных при этом считает, что темпы роста будут ниже — 3–9%. В 18% компаний полагают, что тарифы не изменятся. Никто из участников опроса не заявил о возможном снижении тарифов, подчеркнули его организаторы.

Одна из главных причин повышения цен на связь — рост издержек: о ней заявило 77% руководителей провайдеров, следует из материалов TelecomDaily. На бизнес давят внешние факторы главный из которых — рост стоимости оборудования из-за санкций. На втором месте, по мнению, операторов, общее ухудшение ситуации в экономике, обусловленное санкционной кампанией, и уход западных вендоров. Среди проблем 40% респондентов также отметили дефицит квалифицированных кадров, а 25% — сложности с проведением трансграничных платежей и логистикой.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«Угрозы бизнесу операторы оценивают как серьезные. Так, сразу три фактора риска набрали более 40% голосов: курсовые колебания (52%), ухудшения в экономике и падение спроса (47%), рост инфляции (43%)», — сообщает TelecomDaily в своем отчете. По прогнозу агентства, больше всего вырастут цены на мобильную связь (ту, которую операторы продают «в нагрузку» к услугам фиксированной), домашний интернет и облачные сервисы.

— В последние месяцы зафиксирован рост инфляции, что также отразилось на ключевой ставке Банка России. И инфляция, и ставка оказывают влияние на увеличение операционных расходов операторов связи, также растет стоимость оборудования. При этом продолжается повышение интернет-трафика (около +15% в год), что требует развития и умощнения сетей связи и другой инфраструктуры , — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Ростелекома».

Обеспечивать в этих условиях стабильно высокое качество и надежность услуг, к которым привык российский потребитель, без индексации тарифов невозможно , считают в компании. Многие тарифы разрабатывались и вводились в иных экономических условиях и не соответствуют сегодняшним рыночным реалиям: индексация возможна на уровне реальной инфляции, но в любом случае тарифы останутся доступными всем абонентам, подчеркнули в «Ростелекоме».

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Любое повышение цен в «Билайне» происходит в четком соответствии с тарифной политикой компании и в рамках экономически обоснованных параметров. Информация о планируемом увеличении стоимости при необходимости предоставляется в Минцифры и ФАС, — сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора. Компания всегда заранее предупреждает клиентов о грядущих изменениях и дает возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана, добавил ее представитель.

В МТС, «Мегафоне» и «Эр-Телеком Холдинге» отказались от комментариев.

В настоящее время у Федеральной антимонопольной службы отсутствуют информация о планируемом росте тарифов на услуги связи по фиксированной технологии, а также данные о наличии предпосылок для такого роста, заявили «Известиям» в ведомстве. В пресс-службе добавили, что жалобы на рост стоимости этих услуг в ФАС России также не поступали.

Минцифры также не видит предпосылок для роста цен на связь, при этом ведомство и ФАС внимательно следят за ценами на услуги связи, сообщил представитель министерства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— При подозрении на нарушения оперативно проводится проверка. На данный момент Минцифры не фиксирует таких жалоб, — отметил он.

С низкого старта

По оценке «ТМТ Консалтинг», во II квартале 2023 года количество абонентов широкополосного доступа (домашнего интернета) в РФ составило 35,5 млн . Объем рынка в денежном выражении достиг 40,1 млрд рублей.

«Совокупная абонентская база провайдеров фиксированного домашнего интернет-доступа во II квартале увеличилась на 0,5% по сравнению с предыдущим периодом, объем рынка в денежном выражении — на 0,1%», — говорится в отчете компании. Средний ежемесячный доход с абонента (ARPU) составил 377 рублей: это на 4 рубля выше, чем годом ранее, подсчитали в консалтинговом агентстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов связывает рос тарифов на домашний интернет и фиксированную связь с инфляцией.

— Дорожает оборудование, увеличиваются операционные расходы, стоимость аренды, транспортных услуг и так далее. Повышение тарифов для операторов, по сути, единственный способ привлекать средства на развитие бизнеса и модернизацию сетей: рынок домашнего интернета в России уже перенасыщен, взять новых абонентов неоткуда, а новые дополнительные услуги не приносят необходимые доходы, — отметил эксперт. Но, несмотря на повышения, тарифы на интернет в РФ по-прежнему одни из самых низких в мире, добавил он.

Основная предпосылка роста тарифов — увеличение стоимости оборудования и поддержки сетей, а также высокая инфляция, согласен директор Института исследований интернета Карен Казарян. Но в России тарифы на связь действительно низкие, поэтому их коррекция неизбежна, заключил он.