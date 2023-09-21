Глухой тетеринг: ФАС обязала «большую четверку» отменить плату за раздачу интернета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от крупнейших мобильных операторов России отменить плату за тетеринг — раздачу интернета с мобильных устройств. Если компании не выполнят требование, ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства. Есть ли у операторов экономические и технические обоснования взимать плату за тетеринг и как ее отмена может повлиять на стоимость и структуру тарифов, выясняли «Известия».

Требуют отменить

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения «большой четверке» операторов сотовой связи. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве.

«МТС», «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов», — говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа. Подчеркивается, что в случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что пока не получали официального предупреждения от ведомства.

— Когда мы увидим полный документ, мы сможем как проанализировать последствия этих требований регулятора, так и определиться с дальнейшими шагами, — добавили там.

В «Теле2» отказались от комментариев о предупреждении ФАС. «Билайн» пока не ответила на запрос.

Вынужденная мера

В МТС также заявили, что официального предупреждения от Федеральной антимонопольной службы об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств пока не было.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Представители компании отметили, что оператор направлял ФАС экономические и технические обоснования взимания платы за раздачу интернета с телефонов. Платный тетеринг — использование телефона как точки доступа в интернет — в компании назвали вынужденной мерой, необходимой для снижения неконтролируемого прироста интернет-трафика.

— Такая мера не была актуальной еще 5–10 лет назад, в начале бурного развития интернета, однако сегодня является необходимым инструментом для управления нагрузкой на сеть связи для сохранения высоких скоростей и качества доступа в интернет для всех абонентов, — заявили в пресс-службе.

Объем трафика

Как рассказали опрошенные «Известиями» эксперты, с технической точки зрения плата за раздачу мобильного интернета на безлимитных тарифах оправданна. Дело в том, что абонент, как правило, раздает интернет со своего мобильного телефона на устройства, которые используют намного больше трафика, — компьютер, смарт-приставку или телевизор.

— Раздавая трафик, абонент дает дополнительную нагрузку на сети оператора, сверх расчета тарифа, иногда даже до терабайтов. При этом плата за безлимитный интернет для смартфона у разных операторов может быть почти в два раза ниже, чем для других устройств, например модемов, — поясняет Антон Коновалов, руководитель строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи компании «Четвертое измерение».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Технически тетеринг требует от мобильного устройства работать как точка доступа к интернету для других устройств. Это действительно может увеличить нагрузку на мобильную сеть, особенно если множество пользователей используют эту услугу одновременно, — указывает операционный директор компании MediaPro Илья Самсонов.

Импортозамещение оборудования

С экономической точки зрения увеличение потребления трафика может стать причиной перегрузок на базовых станциях, добавляет CEO и сооснователь 4brain, научный сотрудник ЭФ МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Буянов. Это, в свою очередь, требует от операторов дополнительных инвестиций в оборудование и пропускную способность. А здесь на первый план выходят сложности с импортозамещением оборудования в условиях нынешней экономической ситуации.

— Качественное европейское оборудование теперь недоступно. Из доступного остался Китай или параллельный импорт. Отечественное оборудование уступает по качеству. При этом от износа оборудования никуда не деться: для обеспечения того же уровня работы сети операторы сейчас вынуждены покупать либо более дорогое, либо менее качественное оборудование, — объясняет Александр Гапеенков, ведущий юрист бухгалтерского сервиса «Кнопка».

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Стоимость тарифов

Эксперты не исключают, что отмена платы приведет как к росту стоимости пакетных тарифов, как и к ограничениям по объемам интернет-трафика в рамках тарифов. При этом качество связи в пиковые часы из-за увеличенного потребления трафика может ухудшиться.

— Существует риск, что операторы могут попытаться компенсировать убытки от отмены платы за тетеринг путем увеличения стоимости основных тарифных планов или уменьшения предоставляемого трафика. Если отмена платы приведет к значительному увеличению потребления трафика, операторы могут снижать скорости после использования определенного количества гигабайт, — считает Евгений Буянов.

Чтобы сохранить текущую стоимость для абонентов, операторам нужна господдержка, которой пока нет в планах. А значит, им придется повышать цены и случится это очень скоро, соглашается Александр Гапеенков.

Эксперт называет последствия возможной отмены платы за услугу: повсеместный отказ от безлимитного интернета на актуальных тарифах, повышение цен и закрытие архивных тарифов, урезание пакетов (количество гигабайт, СМС и минут). Кроме того, операторы могут начать продавать больше комплексных и дополнительных услуг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Введение и последующая отмена платы за тетеринг — это результат балансировки между интересами потребителей и экономическими реалиями операторов. Рынок телекоммуникаций постоянно меняется, и решения в этой сфере часто являются компромиссом между качеством предоставляемых услуг, ценой для потребителей и экономической выгодой для компаний, — заключил Буянов.