Слияние и подключение: малонаселенные пункты хотят обеспечить сотовой связью

Мобильная связь может появиться в отдаленных населенных пунктах численностью менее 100 человек в каждом, где установка сотовых вышек до сих пор была не предусмотрена законодательством. Там предлагается строить одну базовую станцию на несколько сел. За счет этого минимум вчетверо сократятся расходы операторов на закупку оборудования и строительство вышек, а снижение издержек позволит не поднимать тарифы для абонентов. Совет по цифровому развитию при Совфеде уже обсудил с региональными властями такие предложения, в ближайшее время они будут направлены в правительство. Но эксперты предупреждают: распространение радиосигнала зависит от рельефа местности, и если одно поселение расположено в низине, а несколько близлежащих на возвышенностях, то покрытие такого кластера одной станцией на практике может оказаться нерешаемой задачей .

Одна на всех

Расположенные рядом поселения с общей численностью от 100 человек целесообразно приравнять к единому населенному пункту (НП): это позволит быстрее и дешевле покрыть такие села сотовой связью и мобильным интернетом. Закрепление статуса объединений (агломераций) на законодательном уровне сейчас прорабатывается Советом по цифровому развитию при Совфеде — вопрос уже обсуждался с администрацией регионов, и в ближайшее время сенаторы намерены представить это предложение правительству , рассказал «Известиям» источник в верхней палате парламента.

Эту информацию подтвердила первый заместитель председателя совета, сенатор Ирина Рукавишникова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Изначально с предложением включить в программу устранения цифрового неравенства близко расположенных населенных пунктов с общей численностью от 100 человек к нам обратились представители нескольких регионов Северо-Западного федерального округа . В этих субъектах исторически сложилось так, что небольшие поселения близко расположены друг к другу. Например, только в Вологодской и Псковской областях по 8 тыс. населенных пунктов . Но после анализа стало очевидно, что инициатива актуальна для большей части России , — рассказала она «Известиям».

Законодательство предписывает оператору социально значимых (универсальных) услуг связи (сейчас это «Ростелеком») покрывать мобильной связью и интернетом населенные пункты, где проживают 100–500 человек . Однако обеспечивать «социальной» мобильной связью поселки с меньшим числом жителей ничто не обязывает — даже если они расположены рядом и для их подключения хватит единственной базовой станции , говорится в материалах Совета по цифровой экономике.

«Таким образом, жители регионов с большим количеством населенных пунктов и низкой плотностью населения имеют весьма отдаленные перспективы устранения цифрового неравенства », — констатируют авторы документа.

По их расчетам, в РФ сейчас не менее 1 тыс. агломераций, включающих около 4 тыс. небольших сел и деревень . Таким образом, если строить вышку из расчета покрытия нескольких НП, а не каждого из них, требуется в несколько раз меньше средств , полагают авторы инициативы.

Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte

В СФ строительство каждого такого объекта оценивают в 6 млн рублей, а покрыть 1 тыс. кластеров обойдется в 6 млрд рублей. Если ставить отдельную вышку в каждом населенном регионе, потратить придется как минимум 24 млрд рублей , подсчитали «Известия».

Самая большая группа населенных пунктов расположена в Чувашии, по расчетам местного Минцифры, одной вышкой можно обеспечить связь в 10 поселениях , приводятся примеры в документе Совета по цифровой экономике. В Красноярском крае просчитано 14 групп из 30 населенных пунктов общей численностью почти 1,8 тыс. человек .

— В моей родной Ростовской области такой подход позволит с помощью пяти базовых станций обеспечить качественной связью жителей 10 хуторов и одного поселка — это более 600 человек , — рассказывает Ирина Рукавишникова. — Минцифры наше предложение тоже поддержало . В настоящий момент совместно определяем дополнительные источники финансирования.

Реализация инициативы позволит обеспечить качественной связью сотни малых поселений, которые до этого не попадали под действие федеральной программы устранения цифрового неравенства , добавила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Операторы связи смогут устанавливать базовые станции в точке, где они обеспечат покрытие наибольшего числа населенных пунктов . Это позволит существенно ускорить темпы обеспечения жителей России связью, — уверена она.

Деревенский телеком

Минцифры знакомо с предложением Совета по цифровой экономике как с инициативой к обсуждению — необходимо ознакомиться с деталями документа, отметили в ведомстве. Расходы на покрытие мобильной связью зависят от совокупности факторов — например, длины волоконно-оптической линии, рельефа местности, высот лесного массива или высоты антенно-мачтового сооружения , поэтому говорить о сокращении или увеличении расходов сейчас нельзя, отметили в министерстве.

В 2014 году единственным оператором социально значимых услуг связи правительство назначило «Ростелеком» . Его представитель отказался от комментариев.

— Однако сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который позволит различным операторам связи совместно использовать инфраструктуру и частоты. Таким образом, на инфраструктуре «Ростелекома» смогут размещаться и иные операторы связи , что повысит уровень покрытия, — отметил источник в СФ.

Фото: РИА Новости/Яков Андреев

В этом случае появится инфраструктура, на которой в небольших населенных пунктах смогут работать и другие операторы, рассуждает один из участников рынка.

В МТС сказали, что знают о таком проекте, в «Мегафоне» отказались от комментариев, в «Вымпелкоме» не ответили на запрос «Известий».

— Смысл в такой инициативе действительно есть. Иногда покрытия одной базовой станции хватает на несколько близлежащих поселений, особенно если сотовая вышка стоит, например, на возвышенности . Важнее не наличие базовых станций и башен в каждом населенном пункте, а территория надежного покрытия мобильной связью, которую они обеспечивают, — считает собеседник «Известий».

Возможность сократить количество базовых станций для обслуживания небольших населенных пунктов — не единственная мера, с помощью которой государство рассчитывает стимулировать развитие связи на малонаселенных и удаленных территориях . Например, в июне стало известно, что операторам может быть предоставлена значительная скидка на оплату использования радиочастотного спектра, фактически означающая ее обнуление . Об этом «Известиям» рассказали участники рынка и источники, знакомые с чиновниками профильных ведомств. По словам одного из собеседников «Известий», сейчас каждый из операторов большой «сотовой четверки» платит за право работать на выделенных государством частотах 3–4 млрд рублей в год.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Предложение очень интересное, оно поможет появиться мобильной связи и интернету там, где их сейчас нет , отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он согласен, что такая схема позволит снизить стоимость телефонизации небольших населенных пунктов как минимум в четыре раза, а снижение расходов операторов замедляет рост тарифов для абонентов . Правда, оборудование сейчас в дефиците — даже если его понадобится меньше, добыть его будет проблематично , рассуждает он. К тому же всё зависит от условий конкретного региона — например, покрыть сразу несколько сел одной станцией может не получиться из-за особенностей рельефа , предупреждает эксперт.

— Идея устанавливать одну базовую станцию LTE на втором этапе проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) на несколько населенных пунктов , расположенных рядом, выглядит красиво. Если это действительно можно сделать технически, то любая экономия базовых станций актуальна как никогда — они в России не производятся, — отметил партнер ComNews Research Леонид Коник.