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ФАС обязала «Мегафон», МТС, «Билайн» и «Теле2» отменить плату за раздачу интернет-трафика

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank Duenzl
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения «большой четверке» операторов сотовой связи. Об этом сообщили «Известиям» в службе 18 сентября.

«МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов», — говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Подчеркивается, что в случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Как отметил Telegram-канал Mash, «большая четверка» не дала достаточного экономического, технологического и другого обоснования взимания денег за эту услугу.

В пресс-службе «Мегафона» сообщили «Известиям», что пока не получали официального предупреждения от ведомства.

«Когда мы увидим полный документ, мы сможем как проанализировать последствия этих требований регулятора, так и определиться с дальнейшими шагами», — добавили там.

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Еще в августе текущего года ФАС России направила операторам запросы для того, чтобы выяснить все обстоятельства и детали. 8 сентября депутат партии «Новые люди» Владимир Плякин рассказал «Известиям», что служба начала расследование в отношении мобильных операторов за взимание платы с абонентов за раздачу интернета. Он уточнил, что за нарушение и неисправление ситуации может быть максимальный штраф в 890 тыс. рублей.

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