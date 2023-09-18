МТС опровергла получение предупреждения ФАС об отмене платы за тетеринг

МТС пока не получала официального предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что оператор направлял ФАС экономические и технические обоснования взимания платы за раздачу интернета с телефонов. Кроме того, МТС назвала платный тетеринг — использование телефона как точки доступа в интернет — вынужденной мерой, необходимой для снижения неконтролируемого прироста интернет-трафика.

«Такая мера не была актуальной еще 5–10 лет назад в начале бурного развития интернета, однако сегодня является необходимым инструментом для управления нагрузки на сеть связи для сохранения высоких скоростей и качества доступа в интернет для всех абонентов», — заявили в пресс-службе.

В «Теле2» отказались от комментариев о предупреждении ФАС. «Мегафон» и «Билайн» пока не ответили на запрос.

Таким образом в МТС прокомментировали появившиеся ранее в этот день сообщения о том, что ФАС выдала предупреждения «большой четверке» операторов сотовой связи. В службе отметили, что МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» должны отменить плату за тетеринг в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов.

8 сентября депутат партии «Новые люди» Владимир Плякин рассказал «Известиям», что ФАС начала расследование в отношении мобильных операторов за взимание платы за раздачу интернета. Он уточнил, что за нарушение и неисправление ситуации может быть максимальный штраф в размере 890 тыс. рублей.