Услышали звон: ФАС проверит услуги сотовых операторов по кредитованию

ФАС просят проверить законность услуг сотовых операторов по предоставлению микрозаймов. Такое обращение к главе службы Максиму Шаскольскому направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В документе депутат сообщает об опасениях граждан — в случае потери или несанкционированного доступа к мобильным приложениям за них могут быть оформлены кредиты на других лиц. Беспокойство разделяют в комитете ГД по экономической политике, где предлагают запретить мобильным операторам заниматься не свойственной им деятельностью.

Без гарантий

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить законность оказания услуг микрокредитования мобильными операторами. Об этом говорится в запросе в службу первого зампреда комитета Госдумы (ГД) по просвещению Яны Лантратовой. Документ есть в распоряжении «Известий». В нем приводится пример компании «Мегафон», которая в марте этого года внесла в пользовательское соглашение пункт о согласии абонентов получать информацию по предоставлению микрокредитов.

«Как отмечают заявители, отдельно о данном изменении соглашения пользователи предупреждены не были. Для того чтобы отказаться от этой услуги, требуется целиком изучить текст соглашения и найти в нем строчку с отказом от данной услуги» , — говорится в документе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В нем также сообщается об опасениях абонентов: в случае доступа к их приложению других лиц (например, при потере или краже телефона) без их согласия могут быть оформлены кредиты.

«Подобную услугу микрофинансовых займов предоставляют и другие сотовые операторы — ПАО «Мобильные телесистемы» и ПАО «Вымпелком», которым также абоненты предъявляли претензии», — отмечается в тексте.

Как пояснила «Известиям» сама Яна Лантратова, написать запрос в ФАС ее побудили обращения граждан.

— Сегодня мобильные операторы, по сути, пытаются подменить собой банки. Они фактически навязывают эту услугу по микрокредитованию, отказаться от получения информации по которой можно, лишь внимательно прочитав договор , — заявила она.



Однако гарантий, что мобильные операторы сохранят персональные данные, нет.

— В СМИ довольно часто появляются сообщения об утечке персональных данных и платежной информации. По информации InfoWatch, например, только в 2022 году в России утекло более 667 млн таких записей , — отметила депутат.



Поэтому и возник вопрос — какие гарантии дают сотовые операторы абонентам, доверившим свою личную информацию, защищена ли она, пояснила Яна Лантратова.

Беспокойство разделяют и в комитете Госдумы по экономической политике, где предлагают запретить мобильным операторам заниматься не свойственной им деятельностью.

Фото: Global Look Press/dpa/Paul Zinken

— Баснописец Крылов об этом в свое время точно сказал: «Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник». Не думаю, что мобильные операторы лучше банковских работников понимают в финансах. На мой взгляд, это чревато большими проблемами, поэтому такую деятельность надо им запретить. Каждый специалист должен заниматься своим делом, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы Николай Арефьев.

В пресс-службе ФАС «Известиям» сообщили, что обращение депутата поступило и будет рассмотрено в установленные сроки.

Защищают или нет

В приложении «Мегафона» сегодня есть блок информации о том, что можно получить до 14 тыс. рублей на карту любого банка под 0% на 21 день. Для того чтобы взять средства, нужно нажать кнопку «К оформлению», выбрать срок и сумму займа, указать данные и подписать заявку СМС-кодом. После чего деньги будут перечислены на указанную карту.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») предоставляется услуга микрокредитования совместно с компаний «МигКредит». По ней также можно получить до 14 тыс. рублей под 0% на 21 день. Кроме того, предоставляется и услуга совместно с Альфа-банком — «кредитная карта «Билайна» 365 дней без %».

У МТС есть специальная карта микрокредитования «МТС Деньги Zero». Чтобы ее оформить, необходимо указать мобильный телефон, ФИО, дату рождения и электронную почту.

«Известия» направили запросы российским мобильным операторам.

В «Мегафоне» от комментариев отказались.

— МТС предпринимает строгие организационные меры, а также использует современные технические средства, предупреждающие и предотвращающие утечки и несанкционированный доступ к информации ограниченного доступа , в том числе к персональным данным, — пояснили в пресс-службе компании.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

В «Вымпелкоме» сообщили, что оператор связи самостоятельно не выдает кредиты или займы. Компания всегда гарантирует сохранность данных своих клиентов , подчеркнули в пресс-службе сотового оператора.

У Tele2 нет услуги по предоставлению микрозаймов , сообщили в компании.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что риски оформления кредитов третьими лицами через сотовых операторов действительно есть.

— В прошлом году было огромное количество утечек, в том числе паспортных данных. Существует опасность, что кто-то за человека перевыпустит SIM-карту или при потере телефона получит к ней доступ. В этом случае мошенник сможет получить доступ к банковскому счету и взять кредит. Это один из способов, — пояснил эксперт.

По его словам, мобильные операторы, безусловно, должны усложнить процедуру выдачи кредитов.

— Надежды на то, что не появится какой-то плохой человек, который захочет этим воспользоваться, не существует, — отметил Владимир Зыков.