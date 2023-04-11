Сообщение из правил: плата за SMS-уведомления банков выросла до 65%

Тарифы банков на SMS-информирование в I квартале 2023 года по сравнению с началом 2022-го выросли на 15–65%, подсчитало агентство TelecomDaily. Некоторые кредитные организации пошли даже дальше — «Райффайзен» в апреле 2023 года поднял цены в три раза. Стоимость SMS-рассылок повышают все крупные банки, поскольку цены увеличивают и операторы. Исключением остается пока только «Тинькофф», который не повышал тарифы на эту услугу с 2018 года. А ряд банков не могут заменить SMS на push, так как их приложения удалены из App Store, объясняют эксперты. Чтобы минимизировать расходы и получать такие уведомления, пользователям смартфонов с Android стоит скачивать приложения из отечественных магазинов, а владельцам iPhone — чаще проверять счета через уже установленные сервисы и интернет, советуют специалисты.

SMS с наценкой

Тарифы российских банков на SMS-информирование в I квартале 2023 года по сравнению с началом 2022-го поднялись на 15–65%. К такому выводу пришло агентство TelecomDaily, изучившее предложения кредитных организаций. В выборку вошли флагманские продукты крупнейших по размеру активов российских банков, которые предлагают дебетовые карты, отмечено в исследовании, с которым ознакомились «Известия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Например, в начале 2022-го ВТБ взимал за SMS с держателей «Мультикарты» 59 рублей в месяц, а в I квартале этого года плата составляла уже 79 рублей. В МКБ по продукту «Москарта» за год с небольшим ежемесячный платеж вырос с 79 до 119 рублей. А в Россельхозбанке («Своя карта») цены поднялись с 59 до 69 рублей. SMS от «Уралсиба» подорожали с 59 рублей в месяц до 99, и т.д.

Антирекорд по увеличению платы за SMS на прошлой неделе установил Райффайзенбанк — 199 рублей. Несколько лет она составляла 60 рублей, утверждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

В исследовании также говорится, что тарифы на информирование увеличили не все банки. Например, в «Тинькофф» они не менялись с 2018 года и составляют 59 рублей в месяц.

«Известия» направили запросы в упомянутые в отчете TelecomDaily и другие кредитные организации.

В «Уралсибе» подтвердили подорожание услуги, отметив, то оно связано с ростом стоимости отправки SMS и невозможностью масштабирования каналов push-уведомлений. Средний рост цен на услуги сотовых операторов за год составил 30–40%, он зависит от типа SMS, утверждают в банке. Дальнейшие планы повышения тарифов не обсуждались, добавил представитель кредитной организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Единственное изменение стоимости услуги уведомлений на 10 рублей в Сбербанке было 1 августа 2022 года — впервые за всю 20-летнюю историю существования сервиса. В зависимости от типа карты цена составляет 40 или 70 рублей в месяц. При этом у клиентов есть возможность получать ее бесплатно, оформив подписку «СберПрайм+» или выполняя условия по «Сберкарте», — сказали в пресс-службе «Сбера».

Там добавили, что информирование по кредитной «Сберкарте» всегда предоставляются бесплатно. Изменение стоимости было связано как с ростом трансакционной активности клиентов, так и с количеством и видами отправляемых сообщений, сообщили в Сбербанке.

ВТБ повысил стоимость SMS-уведомлений с 59 до 79 рублей вслед за другими игроками в середине 2022 года, но это коснулись только около 5% клиентов, рассказали «Известиям» в пресс-службе кредитной организации. Решение было обусловлено повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям, подчеркнули там. Единый пакет уведомлений ВТБ, в отличие от большинства банков, распространяет на все карты клиента, утверждают его представители.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Повышение тарифов на SMS-информирование — объективный фактор, отметил представитель «Тинькофф».

— Ранее уже поднимался вопрос о снижении стоимости со стороны операторов, но это ни к чему не привело. Операторы повышают цены на SMS, банки, чтобы преодолеть убыточность услуги, повышают тариф для клиентов. При этом у банков нет задачи зарабатывать на услуге и закидывать клиентов SMS-сообщениями. Банки выполняют требование законодательства. И, конечно, вопрос о стоимости банковских SMS становится острее в связи с недоступностью push-уведомлений как альтернативного способа информирования клиентов, — сказал он «Известиям».

Причина роста тарифов в банках — повышение операторами стоимости SMS-рассылки для них: в прошлом году оно составило не менее 30%, согласен Денис Кусков.

— Эту бизнес-логику тоже можно понять. SMS между абонентами сейчас передается крайне мало: люди общаются в основном в мессенджерах и социальных сетях. А потому за счет банков и других структур, которым нужны рассылки, операторы пытаются компенсировать выпадающие доходы. Выходом из ситуации стал бы более активный переход на информирование с помощью push-уведомлений, но часть кредитных организаций, приложения которых удалены из App Store, лишены возможности рассылать их владельцам iPhone, и ситуация, скорее всего, не изменится в лучшую сторону, — считает эксперт.

Поэтому, скорее всего, стоимость SMS-информирования будет повышаться и дальше, ведь количество трансакций по картам в России растет, а следовательно, увеличиваются и расходы банков, отмечает Денис Кусков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сэкономить на SMS поможет отказ от в них в мобильном приложении банка и подключение push-уведомлений там, где это возможно, объясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Чтобы их получать, пользователи смартфонов с Android могут переустановить сервисы кредитных организаций из отечественных интернет-магазинов (если они в них присутствуют), советует эксперт. В свою очередь, владельцам iPhone можно лишь порекомендовать почаще проверять свои счета через приложение или онлайн-банкинг, считает он.

Сложности информирования

В 2018 Федеральная монопольная служба (ФАС) обязала операторов снизить тарифы на рассылки для банков и участвовала в судебных спорах между операторами и банками как третье лицо, напоминает Telecom Daily в своем исследовании. Суды разного уровня чаще вставали на сторону банков, однако операторам иногда удавалось опротестовывать эти решения. В результате, несмотря на судебные предписания, сотовые компании не возвращали цены к прежнему уровню, а в некоторых случаях продолжали поднимать.

В МТС отметили, что, как и другие операторы «большой четверки», не занимают доминирующего положения на рынке информирования клиентов банков. В том числе потому, что SMS-рассылки не единственный такой инструмент — наравне с ними используются push-уведомления, приложения, мессенджеры, электронная почта, голосовые оповещения, сказали в пресс-службе оператора.

В «Мегафоне» и «Теле2» отказались от комментариев, в «Билайне» не ответили за запрос «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В ФАС сказали, что на текущий момент жалобы на рост стоимости SMS-информирования в службу не поступали. Там добавили, что ведомство может вмешаться в ситуацию только в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, например фактов злоупотребления доминирующим положением или заключения антиконкурентных соглашений.

Несмотря на текущие трудности, информирование c помощью push становится в РФ всё более массовым — ряд банков, поднимая тарифы на SMS, стимулирует клиентов переходить на уведомления через интернет, за которые не приходится платить операторам, отметил руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея.

Повышение стоимости SMS-сообщений нельзя квалифицировать как нарушение их прав или договорных обязательств банка перед пользователем, так как есть объективные экономические предпосылки для увеличения тарифов, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но пока не очень понятны пути правого регулирования этого вопроса, говорит он.

Для введения регулирования потребуется значительная работа как с операторами, которые, разумеется, не захотят понижать или корректировать единый тариф для всех банков, так и с кредитными организациями — они должны будут выступить как минимум с коллективным обращением и указать на действительную актуальность проблемы, заключил он.